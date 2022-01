F1: Bottas e il bonus svanito all’ultimo giro del GP di Abu Dhabi

Le polemiche non si sono ancora spente, tanto che i rumors su un eventuale ritiro di Hamilton e sul braccio di ferro tra Toto Wolff e la FIA sono ancora caldissimi, quell’ultimo giro del GP di Abu Dhabi è un evento così controverso che, indipendentemente dalle simpatie e dal tifo, poco ha a che fare con la F1. Comunque, al di là delle vicende sportive, in quell’ultima tornata si sono decise anche alcune questioni contrattuali, come il bonus di Bottas che è svanito nel momento in cui Hamilton ha perso quello che per lui sarebbe stato l’ottavo titolo mondiale.

Nessun problema comunque, i soldi al finlandese proprio non mancano

Il buon Valtteri, velocissimo in qualifica e in difficoltà quando le gare partono in salita, però non ne ha certo fatto un dramma, anzi… “E’ stato un bel giro finale, ha ammesso, alcuni bonus sono legati a determinati risultati. Fortunatamente non avevo ricevuto nulla in anticipo”! Quindi, c’è quasi un senso di liberazione da una situazione complessa, iniziata quando Rosberg ha abbandonato il Circus iridato dopo aver conquistato il suo unico mondiale piloti a fine 2016. “Quando sono arrivato in Mercedes mi sono chiesto perché Nico si fosse fermato così. Ora però posso identificarmi con lui, posso dire per esperienza che non è facile”. In merito ai compensi relativi al suo impegno in F1 inoltre, ha aggiunto: “ad un certo punto è arrivato il momento in cui non c’era più bisogno di guardare il conto in banca. I soldi sono veramente una grande cosa in F1, ma ricordo da dove arrivo e per questo so di aver fatto abbastanza bene”.

Un regalo d’addio prezioso dalla Mercedes, la W08 del debutto

Le strade di Bottas e della Mercedes comunque, al di là dell’ultima gara, hanno preso indirizzi differenti senza rammarico, tanto che a Brackley è stata organizzata una festa con fuochi d’artificio per salutare il finlandese, conclusa con un regalo speciale per Valtteri, la monoposto del suo debutto con la Stella, la W08. “E’ stata una bella sorpresa e un bel regalo, purtroppo non so dove metterlo! Sono rimasto sbalordito quando ho visto cosa hanno organizzato per me: fuochi d’artificio e musica. Mi sono reso conto che hanno apprezzato quello che ho fatto con la squadra”.