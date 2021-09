Helmut Marko mette in dubbio la condizione fisica di Hamilton

Che battaglia quella tra la Red Bull e la Mercedes per i titoli piloti e costruttori del campionato di F 1 2021. I duelli non sono soltanto in pista, ma passano anche attraverso i microfoni e le dichiarazioni di alcuni dei protagonisti. Sotto la lente di ingrandimento, anche stavolta ci è finito Lewis Hamilton, criticato aspramente da parte di Helmut Marko, uno degli uomini al vertice della rivale scuderia austriaca.

Marko all’emittente tedesca n-tv, ha messo in dubbio le reali condizioni fisiche del pilota inglese, che dopo il brutto incidente con Max Verstappen a Monza aveva dichiarato di avere dei fastidiosi dolori al collo e di dover visitare uno specialista. Tuttavia, il sette volte campione del mondo della Mercedes, è stato immortalato alla settimana della moda a New York e questo ha generato la reazione piccata di Helmut Marko.

Le dichiarazioni di Marko

Questo è l’intervento con il quale Marko ha messo in dubbio la vera situazione fisica di Hamilton:

L’intero incidente non l’ha certamente messo in pericolo di vita. Se avesse avuto un dolore al collo davvero serio o qualche problema, non sarebbe stato a New York il giorno dopo con l’abito molto divertente con cui è apparso. Se prendi un volo di sette ore con un collo ferito dopo un incidente del genere, allora non doveva essere poi così grave.

Anche Ralf Schumacher, presente in trasmissione, ha convalidato la tesi pronunciata dall’uomo di Red Bull.

Hamilton si cura

Sui social di Lewis Hamilton sono apparsi comunque una serie di foto e di video, in cui si vede l’inglese della Mercedes alle prese con trattamenti e allenamenti specifici per il recupero dopo il contatto tra la ruota posteriore di Verstappen e il suo casco. Presto la parola tornerà alla pista, sicuri di vendere ancora scintille tra i contendenti al titolo.