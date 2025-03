Formula 1, GP Cina 2025: orari TV, diretta Sky e differita TV8

Il Campionato mondiale di Formula 1 torna questo fine settimana a Shanghai per il Gran Premio Cina 2025. Nel corso del weekend – dal 2 1al 23 marzo – le monoposto di F1 debutteranno anche nel format Sprint 2025 dandosi battaglia per il GP Cina. La sfida tra il team McLaren, Mercedes, Red Bull e la Scuderia Ferrari proseguirà su un circuito diverso da quello di Melbourne. Le incognite nel setup delle vetture dovranno essere subito risolte per poter essere competitivi considerando che già il sabato mattina con la partecipazione alla Sprint Race ci sono già diversi punti in palio punti per scalare le classifiche.

La prima Sprint Race del campionato F1 2025

Il format della Sprint Race torna anche nel Mondiale di Formula 1 2025 e la prima gara in cui è possibile assistere alla Sprint Race è proprio il GP Cina.

La Sprint Qualifying Race è una mini gara di 100 km la cui durata è di circa 30 minuti. Rispetto a quanto avvenuto nella scorsa stagione, il programma 2025 introduce alcuni cambiamenti. Nella giornata di venerdì, dopo la sessione di prove libere, saranno infatti effettuate le qualifiche della Sprint Race, mentre la giornata di sabato vedrà subito l’avvio della Sprint e a seguire le qualifiche del Gran Premio. Il parco chiuso in questo caso resterà aperto fino alle qualifiche come avviene nei normali weekend di gara.

F1 Gran Premio di Shanghai: il circuito

Il Gran Premio di Cina si disputa sul Circuito di Shanghai situato alla periferia della metropoli orientale.

Il tracciato ha una lunghezza di 5,451 km e per completare l’intero percorso di gara sono previsti 56 giri del circuito per una distanza complessiva di 305,066 km. I giri del circuito previsti per la Sprint Race sono invece 19.

Il progettista del tracciato è Hermann Tilke, cui si devono anche il circuito di Sepang in Malaysia e il circuito Sakhir in Bahrein. Le tribune hanno un design molto particolare con gigantesche foglie di Loto a riparare il pubblico dagli agenti atmosferici.

Il circuito di Shanghai presenta curve veloci e diversi rettilinei al termine dei quali è necessario effettuare delle staccate violente, dotato di 2 zone DRS ha una forma che richiama il carattere cinese shàng da cui prende il nome la città stessa.

Il record assoluto del circuito è di 1’31″095 è stato stabilito durante le qualifiche del Gran Premio di Cina 2018 da Sebastian Vettel su Ferrari.

Formula 1 GP Cina 2025: dove vederlo in TV

Il Gran Premio della Cina sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva su Sky Sport, Sky Go e Now, mentre in chiaro su TV8 sarà possibile vedere le qualifiche Sprint e la gara Sprint, quest’ultima replicata alle 14.00.

Il canale tematico Sky Sport F1 trasmetterà la diretta integrale del Gran Premio incluse tutte le sessioni a partire da venerdì, mentre su TV8 sarà possibile seguire in differita qualifiche del sabato e gara nella giornata di domenica. Di seguito il programma del weekend di gara dal 21 al 23 marzo 2025:

Trasmissione in diretta su Sky Sport

Prove Libere 1: venerdì 19 aprile ore 04:30

Qualifica Sprint: venerdì 19 aprile ore 08:30

Sprint Race: sabato 20 aprile ore 04:00

Qualifiche: sabato 20 aprile ore 08:00

Inizio gara: domenica 21 aprile ore 08:00

Trasmissione su TV8