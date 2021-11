Ford Mustang Mach 1: al Nurburgring in meno di 8 minuti [Video]

La Ford Mustang Mach 1 è stata provata sul circuito del Nurburgring da Christian Gebhardt, per la rivista tedesca Sport Auto. Ottimo il responso cronometrico ottenuto sulla Nordschleife, dove la muscle car americana ha liquidato la pratica del giro in 7’58″29. Si è lontani da qualsiasi record dell’Inferno Verde, ma il risultato mette la vettura a stelle e strisce in buona compagnia. Il suo tempo, infatti, è più basso di 6 secondi rispetto a quello ottenuto dall’Alfa Romeo 4C nel 2013 e di circa 4 secondi rispetto a quello messo a segno dall’Aston Martin DBS nel 2009. La Ferrari 360 Challenge Stradale vince la sfida per appena 2 secondi, ma parliamo di un’auto ben più datata, provata nel 2004.

Il test di Sport Auto si è svolto con una Ford Mustang Mach 1 in allestimento europeo, che sviluppa circa 30 cavalli in meno che negli Stati Uniti. Sul pilota nulla da dire: Gebhardy ha ottenuto quattro vittorie di classe all’ADAC Total 24 Hours of Nurburgring. Parole di elogio vanno anche all’auto, spinta da un motore V8 da 5 litri di cilindrata, che eroga 460 cavalli di potenza a 7250 giri al minuto, con una coppia massima di 529 Nm a 4900 giri al minuto.

Notevoli le performance, con 267 km/h di velocità massima e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi sulla versione manuale, come quella usata nella prova di Auto Sport al Nurburgring. Con il cambio automatico, la Ford Mustang Mach 1 lima qualche decimo e passa da 0 a 100 km/h in 4.4 secondi. Questa vettura in serie limitata, pensata anche per divertirsi anche in pista, estremizza i concetti della Mustang GT, rendendola ancora più “selvaggia”. Dalla sua una migliore trazione e un più alto carico aerodinamico. Solo la Shelby GT500 da 760 cavalli fa meglio nella sua famiglia. Ecco il video del test sulla Nordschleife.