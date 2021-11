Ford Kuga: allo studio il restyling di metà carriera

L’anno prossimo, la SUV compatta Ford Kuga sarà sottoposta al restyling di metà carriera. Esteticamente, sarà riconoscibile soprattutto per il frontale in linea con lo stile delle recentemente rinnovate Fiesta e Focus, con il logo Ford al centro della calandra ridisegnata.

Design totalmente rinnovato

La nuova Ford Kuga restyling sarà svelata ufficialmente nella primavera del 2022, per poi essere commercializzata nel corso del successivo autunno come Model Year 2023. Tra le novità stilistiche figureranno anche i nuovi fari Full Led e i paraurti ridisegnati, in linea con il design della SUV elettrica Mustang Mach-E.

Solo a propulsione ibrida

Per quanto riguarda le motorizzazioni, non sono previste rivoluzioni per la gamma della nuova Ford Kuga restyling. Infatti, continuerà ad essere disponibile nelle configurazioni a propulsione ibrida Full Hybrid da 190 CV e Plug-In Hybrid da 225 CV di potenza complessiva, affiancate dalle unità diesel 1.5 EcoBlue Hybrid da 120 CV e 2.0 EcoBlue Hybrid da 150 CV di potenza con la tecnologia Mild Hybrid da 48V.