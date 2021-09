Ford Fiesta 2022: prezzi, motori, allestimenti

Dopo aver presentato il restyling della sua utilitaria di segmento B, la Fiesta, Ford ha annunciato il listino, con i prezzi e gli allestimenti della gamma aggiornata.

Tre motorizzazioni

La nuova Ford Fiesta 2022 viene proposta con tre motorizzazioni: I motori sono tutti benzina, il 1.1 da 75 CV (anche a doppi alimentazione GPL/Benzina), l’EcoBoost 1.0L Hybrid da 125 CV con sistema mild hybrid e il 1.5 turbo benzina da 200 CV.

Sei allestimenti

Il primo allestimento della nuova Ford Fiesta 2022 è il Plus, con cerchi da 15 pollici, fari anteriori a led, modanature delle portiere nere, “clima” manuale, sistema multimediale Sync 2.5 con schermo da 8” compatibile con Apple Car Play e Android Auto, cruise control con limitatore di velocità e avviso di cambio involontario della corsia.

Più in alto nella gamma troviamo la Fiesta Titanium che aggiunge all’offerta i fendinebbia a LED, il quadro strumenti con schermo da 4,2 pollici, la griglia anteriore specifica, i sensori di parcheggio posteriori, il “clima” automatico, gli alzacristalli elettrici posteriori.

La ST-Line ha in dotazione i cerchi da 17 pollici , i retrovisori in tinta con la carrozzeria, le sospensioni sportive e il terminale cromato.

La ST Line X aggiunge anche le luci posteriori a led, i vetri oscurati, il modem 4G, il sistema multimediale Sync 3, la retrocamera, il quadro strumenti da 12,3”, e i tergicristalli con sensore pioggia.

La Active si differenzia per il tetto a contrasto, le calotte degli specchietti in nero, le barre sul tetto, il volante a tre razze in pelle, le sospensioni Active per terreni accidentati.

La sportiva ST prevede infine i fari Matrix full led adattivi, i doppi terminali di scarico cromati, l’assetto specifico, il sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente, l’apertura e la chiusura senza chiave.

I prezzi

La nuovaFord Fiesta Plus parte da 17.500 euro con il benzina 1.1 da 75 CV, associato a un cambio manuale a 5 rapporti. 19.100 euro è il prezzo della Titanium con il 1.1 da 75 CV o 21.600 euro nella versione ibrida leggera 1.0 da 125 CV con il manuale a 6 marce, 23.650 euro con l’automatico a 7 rapporti. La ST-Line parte da 22.600 euro, 24.100 euro per la ST-Line X, 22.600 euro per l’Active e 24.100 per l’Active X. Per avere il cambio automatico a 7 rapporti è necessario aggiungere 1.750 euro. La sportiva ST a tre porte associata al turbo benzina 1.5 da 200 CV costa infine 30.250 euro.