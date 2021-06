Ford Hoonitruck di Ken Block: in vendita a 1 milione di euro

Ken Block è un pilota di rally divenuto famoso anche per le tante evoluzioni spericolate che ha compiuto durante la sua carriera, tanto da essere soprannominato anche “distruttore di gomme”. Il suo nome è stato legato indissolubilmente a Ford, con la quale ha sciolto il sodalizio dopo oltre dieci anni di fedeltà. Per questo motivo, dopo il divorzio dall’Ovale Blu, alcune delle vetture simbolo di Ken Block sono state messe in vendita, a partire dalla Ford F-150 del 1977, profondamente modificato e appartenente alla flotta di veicoli da esibizione del pilota americano dal 2018. Questo è chiamato anche Hoonitruck e del veicolo originale mantiene poco o niente.

In vendita a un prezzo altissimo

Questo pick-up estremo adotta sotto al cofano un motore EcoBoost V6 da 3,5 litri prelevato da un’auto da corsa, una Ford GT Le Mans, ed elaborato per sviluppare 914 CV, accoppiato a un cambio a sei marce Sadev e alla trazione integrale. Tutto quello che basta per compiere delle evoluzioni straordinarie, dei cerchi perfetti e delle acrobazie che per anni hanno fatto il giro del mondo. Come altri veicoli appartenuti al pilota, la mediazione è affidata alla LBI Limited che odiernamente conserva l’Hoonitruck nel suo showroom a Pontiac, nel Michigan. Il prezzo richiesto non è per tutte le tasche, dato che è di 1,1 milioni di dollari, ma aggiunge anche una fornitura di pezzi di ricambio come ruote, pannelli della carrozzeria, luci, componenti delle sospensioni e forse l’extra più interessante di tutti, un altro motore V6 3.5 completo tratto dal programma Ford GT Le Mans che già da solo avrebbe un valore considerevole per gli acquirenti. Sicuramente un’offerta interessante.

Nuova vita per Block

Dopo tanti anni di fedeltà al mondo Ford, Block ha scelto di sposare la causa di Subaru, iscrivendosi ad alcuni eventi dell’American Rally Association. Questo ha compromesso alcuni dei fantasiosi progetti precedentemente in ballo con Ford, come: Fox Body Hoonifox Mustang da considerarsi abbandonato e la Hoonicorn Mustang che è rimasta a Ford dopo la separazione.