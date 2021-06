Ford GT: in vendita un esemplare preserie che va solo a 8 km/h

All’inizio del nuovo millennio Ford si è cimentata nella gustosa impresa di ricreare un mito del passato, sfoderando la nuova Ford GT, ispirata alla gloriosa GT 40, che aveva fatto furore nelle competizioni motoristiche degli anni ’60. Recentemente è stato recuperato il primo prototipo del 2004 di Ford GT, che attualmente si trova in vendita all’asta su Bring a Trailer.

Questo esemplare, oltre al valore collezionistico molto elevato, vista anche l’unicità della macchina, ha anche un’ulteriore particolarità: ha una velocità massima di appena 8 km/h. Questa fuoriserie prototipo ha un microchip che autolimita la velocità ed è sconsigliato rimuoverlo.

Le condizioni dell’esemplare

La vettura americana attualmente in vendita è un esemplare che ha il telaio numero 00004 ed è stata la prima Ford GT alla quale è stato concesso di circolare su strada. Questa sportiva è stata utilizzata durante i collaudi per monitorare le emissioni e ottenere l’omologazione del modello. La GT in causa si presenta con una carrozzeria nera con strisce longitudinali bianche e con degli interni in pelle e dettagli in alluminio.

L’abitacolo ha qualche imperfezione compresi graffi e parti rimosse, d’altronde non parliamo di una macchina completa, ma di una vettura preserie. Sulle minigonne, invece, sono attivi dei comandi per gestire il livello del carburante. Il paraurti posteriore, invece, ha dei terminali di scarico totalmente sperimentali. Questo veicolo ha un motore 5.4 V8 sovralimentato, che è rimasto acceso per 217 ore e con soli 1950 km percorsi.

Il valore collezionistico

Oltre a tutto quello che possiede alle spalle, questa vettura riscuote un certo interesse collezionistico anche per gli autografi del team di sviluppo, nel quale non mancava un certo Carroll Shelby. L’esemplare è stato acquistato nel 2008 da un collezionista prima di passare nel 2016 ad una concessionaria che ha provveduto a sostituire la batteria e a cambiare alcuni sensori.

Ford ha installato un chip che limita l’erogazione della potenza e la velocità massima ad appena 8 km/h. Questo dispositivo si può rimuovere, ma l’attuale proprietario dell’auto invita alla massima cautela. La GT, del resto, non viene spinta a dovere da quasi 20 anni. Il prezzo si aggira intorno ai 200.000 dollari.