A metà dello scorso anno la Casa dell’Ovale Blu ci aveva sorpreso con la presentazione della nuova Ford GT Studio Collection 2021, una nuova edizione limitata della supercar americana, sviluppata da Ford Performance insieme al team Multimatic, azienda responsabile della sua produzione in Canada.

Sebbene allora fossero state mostrate diverse immagini di alcune unità del modello con le varie combinazioni di colori disponibili per questa serie, la verità è che si trattava solo di rendering e quindi non corrispondevano a copie reali dell’auto sportiva a motore centrale d’Oltreoceano.

Ecco perché Ford e Multimatic hanno deciso di presentare ufficialmente la prima unità realizzata in questa edizione speciale, che curiosamente ha una combinazione di colori e adesivi molto diversi da quelli presentati lo scorso anno.

2021 Ford GT Studio Collection 2021 Ford GT Studio Collection 2021 Ford GT Studio Collection 2021 Ford GT Studio Collection Ford GT Studio Collection 2021 Guarda le altre 2 fotografie →

Segni di riconoscimento

All’epoca Ford esponeva tre diverse combinazioni cromatiche bianche, rosse, verdi, grigie e blu con una serie di adesivi che disegnavano grafiche posizionate strategicamente per evidenziare alcune caratteristiche del modello. Tuttavia, questo primo esemplare assemblato ha una configurazione leggermente diversa. Questa unità mostra infatti uno schema molto suggestivo, con la carrozzeria interamente verniciata in nero e diversi adesivi rossi, in combinazione con le pinze dei freni nella stessa tonalità.

Meccanica

A livello di meccanica e telaio non dovrebbero esserci differenze tra la Ford GT Studio Collection e le altre unità del modello prodotte quest’anno. Quindi nel vano posteriore troviamo lo stesso motore V6 biturbo da 3,5 litri che eroga 669 CV trasmessi all’asse posteriore tramite un cambio automatico a doppia frizione e a 7 rapporti.