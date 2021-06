Ford Mustang fa un burnout ma prende il palo [Video]

Una Ford Mustang è stata sottoposta, con esito infelice, al supplizio dei burnout, pratica molto amata negli Stati Uniti d’America. Il video ci mostra cosa è successo durante l’esibizione, culminata in un incidente contro un palo, che ha fortemente danneggiato la parte frontale dei veicolo. Per fortuna nessun ferito: ciò è l’unica cosa che conta veramente in casi del genere.

Scorrendo i fotogrammi del filmato si vede come il tizio al volante, col desiderio di stupire i presenti, faccia scivolare le ruote motrici per produrre le classiche nubi di fumo bianco, ma un certo punto dell’azione l’auto gli sfugge di controllo, scattando in avanti. Non ci vuole molto a capire quanto le sue doti di guida siano poco eccelse.

L’incidente della Ford Mustang fa calare il sipario sullo spettacolo messo in scena dal guidatore, protagonista di una prova eseguita davvero male. Lui, forse, voleva guadagnare gli applausi, ma si dovrà accontentare di altro. Difficile quantificare i danni patiti dalla muscle car a stelle e strisce. A voi il video.