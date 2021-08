Ford Focus: col restyling sarà anche ibrida?

L’anno prossimo, la compatta Ford Focus dovrebbe essere sottoposta al restyling di metà carriera. Esteticamente, sarà riconoscibile per la calandra ampliata, i nuovi fari Full Led e i paraurti ridisegnati, in linea con lo stile dei modelli Puma e Kuga.

Full Hybrid e Plug-In Hybrid

Tuttavia, la principale novità della nuova Ford Focus restyling potrebbe essere rappresentata dall’adozione della propulsione ibrida, con le configurazioni Full Hybrid da 190 CV e Plug-In Hybrid da 225 CV di potenza complessiva. Per il resto, la gamma comprenderà la declinazione Hybrid con la tecnologia “mild hybrid” da 48V per le motorizzazioni a benzina 1.0 EcoBoost da 100 CV, 125 CV, 155 CV e 1.5 EcoBoost da 180 CV di potenza, nonché per le unità diesel 1.5 EcoBlue da 120 CV e 2.0 EcoBlue da 155 CV di potenza.

ST da 290 CV al top di gamma

Tra le altre novità della nuova Ford Focus restyling – previsto anche per le varianti Wagon ed Active – dovrebbe figurare il nuovo sistema multimediale Sync 4, mentre la confermata versione sportiva ST sarà equipaggiata con il motore a benzina 2.3 EcoBoost da 290 CV di potenza.