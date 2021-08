Ford Focus ST by Mountune: 360 CV di potenza

L’ultima Ford Focus ST è un’auto veramente frizzante e cattiva, ma Mountune l’ha portata a nuovi livelli impressionanti. Il merito va al nuovo pacchetto m365, che porta il motore a quattro cilindri EcoBoost da 2,3 litri a sviluppare ben 360 ​​CV e 560 Nm di coppia. Si tratta di un aumento di 84 CV e di 140 Nm di coppia, che l’azienda conferma di essere: “una potenza più che sufficiente per soddisfare le esigenze anche degli appassionati di prestazioni più esigenti”. Sebbene la società non abbia rilasciato specifiche dettagliate sulle prestazioni, il modello sarà sicuramente più veloce della Focus ST standard che può accelerare da 0 a 100 km/h in appena 5,7 secondi.

Pacchetto speciale

Il pacchetto costa 2.170,91 euro ed è composto da quattro diversi componenti tra cui un filtro dell’aria ad alto flusso, un tubo di scarico ad alto flusso da 3 pollici con un catalizzatore sportivo, un filtro antiparticolato sportivo e l’aggiornamento di potenza mTune SMARTflash m365 che viene fornito tramite un dongle OBD Bluetooth. Inoltre, i clienti che dispongono già del kit di aggiornamento m330 e dell’hardware di supporto, possono aggiornare le proprie auto alla nuova specifica m365 per soli 117 euro.

Le parole di Mountune

Queste sono le parole dell’amministratore delegato di Mountune, David Mountain: “Siamo lieti di lanciare il nostro ultimo kit di aggiornamento per la tanto amata Ford Focus ST. Ford ha fatto un ottimo lavoro con la ST di serie e quello che abbiamo fatto con questo kit di aggiornamento m365 è quello di ottimizzare totalmente la calibrazione con il nostro hardware di scarico a bassa contropressione di nuova concezione – questo significa che le massime prestazioni sono disponibili per tutta la gamma di regimi ed è ora un’auto davvero veloce, che è anche molto divertente da guidare”. La Focus raggiunge così nuovi esaltanti prestazioni, per fare contenti i molti appassionati del genere e del Marchio.