Ford Kuga: allo studio la versione sportiva ST?

Dopo la piccola Puma, anche la SUV compatta Ford Kuga potrebbe essere proposta nella sportiva declinazione ST. Come la Puma ST che rappresenta il modello in chiave crossover della utilitaria Fiesta ST con il motore a benzina 1.5 EcoBoost Turbo a tre cilindri da 200 CV, anche l’inedita Ford Kuga ST condividerebbe la meccanica con la ‘hot hatch’ Focus ST.

Il ‘plus’ della trazione integrale

Infatti, anche la nuova Ford Kuga ST dovrebbe adottare il propulsore a benzina 2.3 EcoBoost Turbo a quattro cilindri da 280 CV di potenza e 420 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale a sei marce, oppure al cambio automatico a sette o otto rapporti. Tuttavia, a differenza della Focus ST, conterebbe anche sulla trazione integrale AWD.

Contro la Tiguan R e non solo

Se dovesse ricevere l’ok alla produzione, l’inedita Ford Kuga ST andrebbe a competere direttamente con la Volkswagen Tiguan R, la Cupra Ateca e tante altre SUV in chiave sportiva di dimensioni compatte. Non è esclusa l’adozione della propulsione ibrida Mild Hybrid o Plug-In Hybrid per ottenere più potenza, ma appare più difficile come opzione.