Ford Fiesta dice ufficialmente addio dopo 47 anni

Ford Fiesta dice ufficialmente addio. La sua produzione nel Regno Unito infatti terminerà il 7 luglio. Finisce così la carriera di una delle auto più famose realizzate dalla casa automobilistica americana nel corso della sua storia. Dopo 47 anni dunque non si potrà più acquistare il celebre modell0 di Ford.

Ford Fiesta dice ufficialmente addio: la sua produzione terminerà il 7 luglio

Ford aveva annunciato che la “morte” della sua Ford Fiesta nel 2022. Il posto vacante lasciato dalla Fiesta sarà utilizzato per produrre Ford Explorer elettrico solo nel Regno Unito, costruito su una piattaforma messa a disposizione dal gruppo Volkswagen. Autocar, che è stato il primo sito a dare la notizia, ha anche rivelato che le ultime due Fiesta prodotte rimarranno a disposizione di Ford, una come parte della flotta del patrimonio mondiale a Colonia e un’altra nella flotta britannica.

Nel corso delle sue sette generazioni e dei suoi 47 anni di produzione, 22 milioni di veicoli Fiesta sono stati venduti in tutto il mondo. Insomma un addio doloroso per i numerosi fan di questo veicolo che ha fatto la storia dell’automobilismo. Tra l’altro la sua uscita di scena non sarà la sola novità clamorosa nel segmento. Anche la Volkswagen Polo ha ormai i giorni contati.

Dopo molti decenni e varie generazioni la compatta tedesca lascerà la scena. Al suo posto in futuro un veicolo elettrico. Ricordiamo infine che la vettura veniva prodotta anche nello stabilimento tedesco di Colonia. Tuttavia, Ford ha il progetto di rendere questo sito un punto strategico nella produzione di auto elettriche.