Ford, Jim Farley: ‘Non siamo preoccupati dell’arrivo del Tesla Cybertruck’

Jim Farley, CEO di Ford, non sembra essere molto preoccupato dell’arrivo sul mercato del Tesla Cybertruck 100% elettrico o di qualsiasi altro competitor. Nel corso di un’intervista con la CNBC, il dirigente ha espresso la sua opinione sulle differenze tra l’F-150 Lightning e il Cybertruck.

In particolare, Farley ha evidenziato come il pick-up di Tesla e quello dell’Ovale Blu si riferiscano ad acquirenti differenti.

“Se vuole progettare un Cybertruck per la gente della Silicon Valley, va bene. È come un prodotto di fascia alta parcheggiato di fronte a un hotel. Ma non faccio pick-up così. Costruisco pick-up per persone vere che fanno un lavoro vero e questo è un diverso tipo di prodotto”, ha detto Farley.

Ford ha siglato un accordo con Tesla di recente

Di recente, la casa automobilistica americana ha siglato un accordo proprio con Tesla che prevede l’implementazione da parte dell’Ovale Blu della presa di ricarica nordamericana presente sui veicoli elettrici del brand di Elon Musk.

Parlando nello specifico di questo accordo, Jim Farley ha affermato di non avere problemi a sfruttare opportunità simili per avvantaggiare i suoi clienti. Infatti, Ford non ha esitato nel fare questa scelta.

Da questa intervista emerge chiaramente che il Ford F-150 Lightning e il Tesla Cybertruck sono completamente diversi e questo era già chiaro a molte persone. È probabile che entrambi i modelli continueranno ad avere una propria base di clienti diversa, anche se il pick-up di Ford è presente sul mercato già da diversi mesi mentre l’EV di Tesla deve ancora entrare in produzione.