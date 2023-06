Ford brevetta cerchi innovativi per pneumatici airless

Ford ha depositato negli USA un brevetto che riguarda un nuovo design dei cerchi delle sue future auto realizzati appositamente per ospitare pneumatici airless. Questi sono quei pneumatici a cui stanno da tempo lavorando alcune grandi aziende come Goodyear e Michelin che non utilizzano aria compressa per attutire l’impatto. Invece, usano raggi (potenzialmente con diverse composizioni di materiali per diverse superfici e condizioni) che assorbono l’impatto. Secondo alcuni questo brevetto potrebbe essere un segnale che l’avvio della produzione in serie di questa nuova tecnologia non è poi così lontana.

Nel brevetto della casa americana viene spiegato che ruota e pneumatico possono essere disposti in due pezzi diversi con il nucleo che sarebbe il cerchio con un design molto più ridotto rispetto a quello attuale e separato dallo pneumatico airless, che a sua volta avrà raggi flessibili. Ford dunque sembra essere fiduciosa che questa tecnologia possa essere ampiamente utilizzata nei prossimi anni. Questo brevetto offre dunque un nuovo metodo per costruire pneumatici airless, suggerendo che la tecnologia potrebbe presto entrare nel mercato di massa.

Già da tempo si parla di questa nuova tecnologia che potrebbe rivoluzionare il settore dei pneumatici con gomme che non si bucano più e non si sgonfiano. Sarebbe ideale per tutti gli automobilisti e anche le forze dell’ordine nei mesi scorsi hanno manifestato un grande interesse per tale tecnologia. Vedremo dunque che novità ci saranno in proposito nei prossimi mesi.