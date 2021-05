La Fiat Panda 4×4 ha ricevuto nel corso degli ultimi anni delle grandi attenzioni, che l’hanno proiettata prepotentemente nell’olimpo delle auto più cool attualmente in circolazione. L’utilitaria torinese a quattro ruote motrici è divenuta un simbolo dell’alternativa ai classici fuoristrada, grazie anche ai tanti preparatori, in primis “Garage Italia”, che ne hanno dato una dimensione moderna e di tendenza. A questo elenco bisogna aggiungere lo svizzero Loris Kessel, della Kessel Racing, che ha dato vita alla nuova Fiat Panda 4×4 Showtime, una vettura cool e perfetta per muoversi sulla neve e le montagne di Sankt Moritz e dintorni.

Derivata da una Sisley

La Showtime ha come base di partenza una Panda 4×4 Sisley, che di per sé rappresentava il top di gamma dell’integrale torinese. Questa vettura è stata personalizzata, poi, con dettagli sia eleganti e raffinati, che con altri tipici del mondo del fuoristrada. Quindi da una parte abbiamo una vernice bordeaux, ispirata alla tonalità Cricketball offerta da Bentley, poi rivestimenti in pelle bicolore bordeaux e crema, con cuciture a contrasto, che si trovano persino nel cielo dell’abitacolo, che è tappezzato a sua volta in pelle con impuntura a losanghe a contrasto, mentre da un’altra abbiamo le cinture di sicurezza con la scritta Showtime, l’esclamazione tipica di Loris Kessel.

Migliorie non solo estetiche

Kessel non si è occupato soltanto di rendere più affascinante la sua Panda 4×4, ma ha aggiunto anche delle migliorie sul piano tecnico. Dove si è potuto, sono state conservate le parti originali, ma in altri settori sono state apportati dei cambiamenti. Ad esempio, il telaio è stato rinforzato e il motore ha beneficiato di una messa a punto, anche se questa non ha riguardato un aumento di potenza, infatti, pare, che i cavalli sarebbero i 48 circa del Fire a quattro cilindri da 965 cc originale. La testata, invece, è stata verniciata di rosso, mentre il moderno impianto audio con connessione Bluetooth avrà il compito di offrire una degna colonna sonora alla macchina.