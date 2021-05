Fedez vuole una Fiat Panda? Ci pensa Lapo Elkann

Fedez è senza dubbio il personaggio mediatico del momento, per via della sua querelle con la Rai e per le dichiarazioni effettuate sul terzo canale della rete pubblica nazionale durante il concerto del primo maggio. Dopo tutto ciò che ha scatenato, il rapper italiano ha anche dichiarato: “Vendo la Lamborghini, ma se compro una Panda sono più credibile?”.

Dopo questa affermazione, non poteva tardare l’intervento di chi rappresenta al meglio la Fiat, ovvero Lapo Elkann. Il rampollo, che ha recentemente difeso la Panda in una polemica con Hyundai, promette di procurare a Fedez la piccola utilitaria italiana, ma – c’è da scommetterci – non certo una versione di serie.

Il siparietto su Twitter

La risposta a Fedez è stata pubblicata sul canale Twitter di Lapo Elkann, che ha letteralmente dichiarato: “Saggia scelta. Fatti sentire Fedez, che ti aiuto a sceglierla. Ps: preparati non so se reggeresti l’emozione della 4×4 in off-road”, ha spiegato Lapo su Twitter.

Saggia scelta. Fatti sentire @Fedez che ti aiuto a sceglierla. Ps: preparati non so se reggeresti l’emozione della 4×4 in off-road 😜#IoSonoPanda 🐼 https://t.co/A1RyxEPz1I — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 3, 2021

Ma perché Fedez dovrebbe dar via la sua Lamborghini? Tutto nasce dalla dichiarazione polemica del sindacalista Marco Bentivogli, che nei giorni scorsi, in seguito al discorso di Fedez, aveva detto: “Un santo in Lamborghini potevamo risparmiarcelo”. Chissà se adesso, Lapo Elkann farà avere a Fedez la tanto promessa Fiat Panda, magari una delle versioni speciali realizzate dal suo atelier, Garage Italia. Magari, la prossima volta il rapper farà una dichiarazione a bordo dell’utilitaria Made in Italy, e perché non sulla recente Integral-e, la 4×4 completamente elettrica fatta dal team di Garage Italia.