Una Ferrari 599 GTB personalizzata da Garage Italia

Una rara Ferrari 599 GTB Fiorano con cambio manuale è stata sottoposta a un trattamento di personalizzazione dagli uomini di Garage Italia, l’hub creativo milanese fondato da Lapo Elkann. Il risultato è un esemplare unico, che si distingue esternamente per l’insolita colorazione in tinta vinaccio pastello “che si illumina al sole, ottenendo sfumature rubino”, come riporta il post degli autori sul loro profilo Facebook.

L’operazione di cosmetica nasce nel solco della tradizione di Garage Italia, nome ormai noto su grande scala. Protagonista dell’intervento è stata in questo caso, come dicevamo, una Ferrari 599 GTB Fiorano con cambio manuale. Il modello fu presentato dalla casa di Maranello nel 2007, per restare sul mercato fino al 2012.

Ancora oggi il suo fascino è attuale, nonostante dopo di lei siano arrivate la F12berlinetta e la 812 Superfast. Del resto, le opere del “cavallino rampante” portano gli anni in modo sempre smagliante. Quando poi la spinta -come in questo caso- fa capo a un motore V12 da 620 cavalli, si è in piena sintonia con la storia del marchio di Maranello.

La Ferrari 599 GTB Fiorano unisce il fascino delle forme a un’anima sportiva degna della tradizione. In essa si legge la traccia di uno spirito effervescente, pronto a scatenarsi, per concedere vibranti emozioni di guida al fortunato di turno. Lo status di granturismo viene preservato, ma gli aspetti dinamici sono molto coinvolgenti. Il piglio sportivo è sottolineato dal sound degli scarichi, che accompagna in modo melodioso le altissime prestazioni, in un quadro dove il profumo della bellezza avvolge i sensi.

Foto | Facebook Garage Italia