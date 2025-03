Dove musica e strada si incontrano: FIAT e Spotify creano la colonna sonora della felicità per la nuova Grande Panda. Una partnership inedita, milioni di utenti coinvolti, due versioni ecologiche e un’auto che richiama gli anni ’80 ma guarda al futuro. La collaborazione tra FIAT e Spotify per il lancio della Grande Panda segna una svolta nell’esperienza di guida degli italiani, combinando tecnologia, musica e tradizione in un unico progetto innovativo.

Il colosso automobilistico torinese e la piattaforma leader nello streaming audio hanno unito le forze per creare la “Playlist della Felicità“, un’iniziativa musicale personalizzata che accompagnerà i viaggi a bordo della nuova Grande Panda. Gli utenti potranno generare la propria colonna sonora su misura attraverso un link dedicato, scoprendo quanto le loro preferenze musicali riflettano l’italianità e la felicità.

Un’alleanza fra tradizione e innovazione

La presentazione della Grande Panda è avvenuta durante la serata conclusiva del Festival di Sanremo, accompagnata dalle iconiche note di “Felicità” di Al Bano, rafforzando il legame storico di FIAT con la musica italiana. Il nuovo modello, disponibile sia in versione auto ibrida che auto elettrica, rappresenta un equilibrio perfetto tra il design nostalgico degli anni ’80 e soluzioni tecnologiche all’avanguardia, come l’innovativo cavo di ricarica integrato e retrattile per il modello elettrico.

Non è la prima volta che FIAT crea sinergie con il mondo musicale: in passato ha già collaborato con artisti del calibro di Andrea Bocelli e Roberto Vecchioni, confermando la volontà di unire emozioni e mobilità in un’esperienza coinvolgente.

Musica personalizzata per ogni viaggio

Grazie a questa iniziativa, oltre 15 milioni di utenti italiani di Spotify potranno accedere a playlist esclusive basate sui propri gusti musicali. La vasta libreria della piattaforma arricchirà l’esperienza di guida della Grande Panda, definita il “family mover” per eccellenza.

Il nuovo modello, che mantiene lo spirito dell’originale ma con un occhio al futuro della mobilità sostenibile, arriverà nelle concessionarie italiane a fine mese. Gli automobilisti potranno apprezzarne la maneggevolezza, il comfort e le prestazioni, accompagnati da una colonna sonora personalizzata che renderà ogni viaggio un’esperienza unica.

Con questa collaborazione, FIAT dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare rimanendo fedele alle proprie radici, trasformando ogni tragitto a bordo della Grande Panda in un momento di autentica felicità italiana.