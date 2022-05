Fiat 500e “La Prima by Bocelli”: prezzo da 36.700 euro

Nella splendida cornice dell'”Alpemare” di Forte dei Marmi, in una location dove si respira ancora il sapore della dolce vita all’italiana, è stata presentata la nuova serie speciale della Fiat 500e, l’elettrica made in Torino. Sulla spiaggia della Versilia con la presenza del Maestro Andrea Bocelli, di suo figlio Matteo, astro nascente della canzone, e di Olivier Francois, FIAT CEO and Stellantis Global CMO, è stato tolto il velo alla 500e “La Prima by Bocelli” vettura che strizza l’occhio al mondo della musica, grazie a un impianto stereo speciale a cura di JBL.

Fiat 500e: impianto audio

La vera perla di questa vettura è il suo speciale impianto audio, il JBL Premium Mastered by Bocelli da 320 Watt con tecnologia Virtual Venues. Nessuna citycar al mondo può vantare questo tipo di coinvolgimento sonoro, che è stato sviluppato in collaborazione stretta con Andrea Bocelli. Il Maestro italiano ne ha curato alcuni aspetti per immergersi profondamente nell’ascolto della musica. Sono state sviluppate delle aree virtuali particolari per la vettura, a cura proprio del tenore toscano:

“ My Music Room” : capace di trasformare l’auto in una camera accogliente con un suono colorato e caldo;

: capace di trasformare l’auto in una camera accogliente con un suono colorato e caldo; “My Recording Studio” : simile a uno studio di registrazione per catturare la profondità del suono;

: simile a uno studio di registrazione per catturare la profondità del suono; “Giuseppe Verdi Opera House” : che simula per gli ascoltatori un ascolto pari a quello che si potrebbe avere al centro delle prime file del teatro dell’Opera Giuseppe Verdi di Pisa;

: che simula per gli ascoltatori un ascolto pari a quello che si potrebbe avere al centro delle prime file del teatro dell’Opera Giuseppe Verdi di Pisa; “My Open-air Arena” riproduce l’atmosfera tipica di una performance dal vivo in un luogo all’aperto, esattamente come il “Teatro del Silenzio” di Lajatico, luogo molto caro ad Andrea Bocelli.

Oltre alle quattro modalità di ascolto, il JBL Premium Audio Mastered by Bocelli ha tutte le caratteristiche di un impianto audio di grande prestigio, quali ad esempio il Controllo Intelligente del Volume che, tramite un algoritmo di massimo livello, mantiene equilibrato il livello di riproduzione musicale percepito e le basse frequenze a qualsiasi velocità del veicolo.

Dettagli

La Fiat 500e “La Prima by Bocelli” esteticamente si distingue per l’elegante vernice di colore nero della carrozzeria (con badge dedicati), per i cerchi in lega diamantati da 17 pollici e, all’interno, per un infotainment con schermo touch da 10,25” e per dei rivestimenti in pelle quasi dappertutto, anche se principalmente su plancia e sedili. Il tutto è molto elegante e raffinato, dalla grande personalità italiana. “La Prima by Bocelli” è già disponibile nei concessionari d’Italia in tre varianti (berlina, cabriolet e 3+1) e in sei tinte per la carrozzeria (oltre alla Onyx Black, ci sono Rose Gold, Ice White, Mineral Grey, Ocean Green e Celestial Blue) con prezzi a partire da 36.700 euro.