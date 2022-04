FIAT 500 Electric “La Prima by Bocelli”: edizione speciale top di gamma

La Fiat 500 Electric è stata lanciata sul mercato poco meno di due anni fa e da allora è diventata un vero successo commerciale iniziato con la launch edition “La Prima”.

Ora Fiat ha deciso di offrire ai clienti interessati una nuova opportunità con una nuova edizione speciale, anche se leggermente diversa. Il sound perfetto è infatti la qualità principale di questa nuova Fiat 500 Electric “La Prima by Bocelli”, disponibile con le tre carrozzerie 500, 500C e l’inedita 500 3+1, nota come “Trepiuno”.

FIAT 500 Electric “La Prima by Bocelli' Guarda un'altra fotografia →

FIAT 500 Electric “La Prima by Bocelli”: sound lussuoso

All’esterno tutte le versioni sono riconoscibili per i sei colori della carrozzeria con cui è disponibile: Onyx Black, “Rose Gold”, “Ice White”, “Mineral Grey”, “Ocean Green” e “Celestial Blue”, che spiccano soprattutto con i cerchi in lega da 17 pollici e i fari Full LED effetto gioiello, mentre la 500C gode di un dettaglio esclusivo: uno speciale motivo decorativo sulla tela del cofano a scomparsa.

La nuova Fiat 500 Electric “La Prima by Bocelli” presenta anche uno speciale motivo decorativo sulla cornice cromata inferiore del lunotto, che mostra in modo molto discreto il nome dell’edizione speciale. All’interno i tre modelli condividono anche la stessa configurazione, con una finitura più curata e il nuovo touch screen per il sistema di infotainment da 10,25 pollici nella consolle centrale.

Tecnologia avanzata che si combina con il rivestimento dei sedili “Ice Beige” e, soprattutto, con il sistema audio JBL con una potenza di 320 W e un vano portaoggetti igienizzante, il primo sul mercato con una lampada a raggi UV-C, all’interno, che uccide i batteri sugli oggetti depositati.

Meccanica

La Fiat 500 Electric “La Prima by Bocelli” è proposta in un’unica versione meccanica, dotata di un motore elettrico che produce una potenza massima di 118 CV, alimentato da una batteria con una capacità di 42 kW che garantisce un’autonomia massima di 320 chilometri nel ciclo combinato (WLTP). Una cifra che sale a 460 chilometri se utilizzata solo nel traffico cittadino.