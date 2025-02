“Se t’innamori muori, ma alla guida di un’Alfa Romeo Junior le emozioni diventano pura magia”: così la cantante Noemi racconta la sua nuova avventura artistica, dove l’ultima nata del marchio del Biscione diventa protagonista nel videoclip Alfa Romeo del suo brano sanremese.

Noemi opta per la nuova Alfa Romeo Junior

La collaborazione tra la celebre casa automobilistica italiana e l’artista romana si traduce in un progetto che fonde musica e motori, con la nuova compatta sportiva Alfa Romeo al centro del video ufficiale della canzone presentata alla 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025. Un legame costruito su valori condivisi come l’italianità e la passione per l’arte.

Nel videoclip, la Junior accompagna Noemi in un viaggio simbolico attraverso le emozioni dell’amore. Con il suo design unico e le linee fluide, l’auto diventa il simbolo tangibile del percorso emotivo narrato dall’artista, esaltando un messaggio di autenticità e coraggio nel vivere appieno i propri sentimenti.

La Junior entra nel mondo della musica

Presentata recentemente al Salone di Bruxelles, la Junior si distingue per le sue caratteristiche tecniche avanzate: un motore ibrido da 145 CV, trazione integrale virtuale e modalità di guida personalizzabili. Un modello pensato per un pubblico giovane e dinamico, che incarna perfettamente il DNA sportivo del marchio italiano.

Il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per Noemi: oltre alla partecipazione a Sanremo, l’artista lancerà il nuovo album “Nostalgia” il 28 febbraio e si esibirà in un tour teatrale che culminerà con un evento speciale al Palazzo dello Sport di Roma il 20 dicembre. Questa collaborazione va oltre una semplice operazione commerciale: è l’incontro tra due eccellenze italiane che condividono l’obiettivo di trasmettere emozioni autentiche, sia attraverso la musica che il design automobilistico.