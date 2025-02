Alfa Romeo introduce nel Regno Unito la nuova Junior Ibrida, un SUV compatto che mira a rivoluzionare il segmento grazie a una perfetta fusione tra tecnologia avanzata e design italiano. Il modello, equipaggiato con un innovativo motore ibrido da 136 CV, si affianca alle versioni elettriche già disponibili da 156 CV e 280 CV, offrendo un’opzione più accessibile con un prezzo di partenza di 27.895 sterline.

Alfa Romeo Junior arriva in UK

La motorizzazione sfrutta un sistema ibrido a 48V di ultima generazione, composto da una batteria agli ioni di litio e un propulsore elettrico da 21 kW. Questo è abbinato a una trasmissione a doppia frizione a sei rapporti, che garantisce una guida fluida e consumi ottimizzati, soprattutto in ambito urbano, dove è possibile utilizzare la modalità full-electric.

Il design del veicolo riflette pienamente il DNA di Alfa Romeo, con dettagli distintivi come la griglia Leggenda e cerchi in lega diamantati da 17 pollici. Gli interni sono altrettanto curati, con sedili Icona rivestiti in nero/blu e un sistema di illuminazione ambientale personalizzabile in otto tonalità. La plancia è dominata da due schermi da 10,25 pollici: uno per il quadro strumenti Cannocchiale e l’altro per il sistema di infotainment, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Pronta a conquistare il mercato

Nonostante le dimensioni contenute – 4,1 metri di lunghezza e 1,5 metri di altezza – la Junior Ibrida offre il bagagliaio più spazioso della categoria con una capacità di 415 litri, ampliabile grazie ai sedili posteriori abbattibili 60/40. La dotazione tecnologica comprende cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza e un assistente vocale basato su ChatGPT, oltre all’integrazione con Amazon Alexa.

Per chi desidera un tocco di esclusività, Alfa Romeo propone due pacchetti opzionali: il Technology Pack, che include fari LED Matrix e sensori di parcheggio a 360 gradi, e il Premium Pack, che arricchisce l’abitacolo con sedili riscaldati e massaggianti, oltre a dettagli estetici specifici. Gli ordini saranno aperti entro la fine del mese, segnando un nuovo capitolo nella storia del marchio italiano nel mercato britannico.