È ufficiale: la nuova Alfa Romeo Junior è pronta a rivoluzionare il mercato tedesco grazie alla sua avanzata tecnologia e alla sua innovativa trazione integrale elettrificata. Questo nuovo SUV elettrificato, ordinabile da subito, rappresenta la quarta variante dello Sport Urban Vehicle italiano, combinando un efficiente motore turbo benzina con due motori elettrici per una potenza complessiva di 107 kW (145 CV).

Trazione integrale Q4

Il cuore pulsante della Ibrida Q4 è un motore turbo a geometria variabile da 1,2 litri, capace di erogare 100 kW (136 CV), supportato da un sistema ibrido a 48 V che integra due motori elettrici da 21 kW ciascuno. Grazie a una distribuzione della coppia completamente variabile tra le quattro ruote, la trazione è ottimizzata per garantire prestazioni eccellenti su ogni tipo di terreno. Il motore elettrico posteriore, dotato di un riduttore, raggiunge una coppia fino a 1.900 Nm, offrendo un’aderenza straordinaria anche in condizioni difficili.

Questa avanzata tecnologia di propulsione consente alla Junior di percorrere brevi tragitti in modalità completamente elettrica a basse velocità. Inoltre, il sistema di gestione della batteria, denominato power looping, assicura che la trazione integrale sia sempre disponibile. Anche con la batteria scarica, il motore a benzina è in grado di generare l’energia necessaria per alimentare le ruote posteriori in tempo reale.

Alfa Romeo Junior, le caratteristiche

Un’altra caratteristica esclusiva della nuova Alfa Romeo è la sospensione posteriore indipendente multi-link, progettata per migliorare ulteriormente la trazione e il comfort di guida. Questo dettaglio rende la Junior ideale per affrontare condizioni atmosferiche avverse e percorsi impegnativi.

Il sistema di dinamica di guida DNA offre quattro modalità personalizzabili:

Q4: ottimizza la trazione, ideale per superfici a bassa aderenza. La trazione integrale è permanente fino a 30 km/h e si attiva automaticamente fino a 90 km/h.

Dynamic: garantisce un'esperienza di guida sportiva, con trazione integrale in modalità boost fino a 40 km/h.

garantisce un’esperienza di guida sportiva, con trazione integrale in modalità boost fino a 40 km/h. Natural: perfetta per l’uso quotidiano, con attivazione automatica della trazione integrale fino a 90 km/h.

perfetta per l’uso quotidiano, con attivazione automatica della trazione integrale fino a 90 km/h. Advanced Efficiency: riduce i consumi, regolando la potenza e attivando automaticamente la trazione integrale fino a 90 km/h.

La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 sarà disponibile presso i concessionari tedeschi a partire da aprile 2025, con un prezzo base di 37.000 euro franco fabbrica. Una scelta imperdibile per chi cerca un equilibrio perfetto tra efficienza, prestazioni e innovazione tecnologica.