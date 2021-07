Fiat 500X Yachting: ecco la nuova variante “open air”

Per l’estate 2021 è stata svelata la nuova Fiat 500X Yachting, l’inedita variante “open air” della SUV italiana di piccole dimensioni, dotata della capote elettrica in tela. Inizialmente, la vettura sarà proposta nella versione speciale di lancio denominata Yacht Club Capri, disponibile anche per la piccola cabriolet 500C. Entrambe saranno prodotte come Collector Edition in soli 500 esemplari, destinate unicamente ai mercati europei di Italia, Francia, Germania, Spagna e Svizzera.

Ispirazione nautica evidente

La nuova Fiat 500X Yachting nella speciale declinazione Yacht Club Capri è riconoscibile per la carrozzeria di colore Blu Venezia, in tinta con la capote di colore blu. Inoltre, tra le specifiche caratteristiche figurano le calotte degli specchietti retrovisori esterni e le maniglie delle porte in cromo satinato, la linea di cintura blu e avorio, i cerchi in lega da 18 pollici di diametro con gli inserti di colore blu mare, i sedili soft touch di colore bianco con le cuciture a contrasto di colore blu, i battitacco in alluminio con il lettering Yachting e la plancia in mogano.

Anche la 500C è Yachting

Per quanto riguarda la Fiat 500C, la speciale configurazione Yachting prevede la colorazione Blu Dipinto di Blu per la carrozzeria, gli inserti cromati per la calandra, le calotte degli specchietti retrovisori anch’essi cromati, i cerchi in lega da 16 pollici di colore nero diamantato, la capote di colore blu, la linea di cintura bicolore argento e blu, la plancia in legno nautico ed i sedili di colore avorio con gli inserti in pelle Poltrona Frau e il logo 500 di colore blu.