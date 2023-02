Ferrari SF90 VS: avvistata la Versione Speciale

Proseguono i test su strada della versione Ferrari SF90 Versione Speciale, in vista del suo debutto nel 2023. Questa new entry sarà una delle più importanti per la casa automobilistica del Cavallino Rampante. E a proposito di questo modello, oggi segnaliamo un nuovo avvistamento del prototipo camuffato che è stato immortalato nelle foto spia postate dall’account Instagram Derek.Photography.

Avvistata a Maranello

Le foto sono state scattate a Maranello vicino allo stabilimento della casa automobilistica. La vettura sarà la Ferrari più potente di sempre, superando i mille cavalli dell’attuale Ferrari SF90 Stradale. La Ferrari SF90 Versione Speciale subirà alcuni ritocchi estetici che la renderanno più aggressiva nel design ma che serviranno soprattutto a migliorarne ulteriormente l’aerodinamica. La supercar del Cavallino Rampante riceverà inoltre un trattamento dimagrante che la renderà più leggera e agile dalla SF90 Stradale.

Le novità estetiche

Nella parte anteriore sfoggerà un paraurti più prominente e di forma diversa, oltre a un nuovo spoiler. Anche il cofano della super car dovrebbe subire alcune modifiche in termini di forme e prese d’aria. Al posteriore si farà notare la presenza di un ampio spoiler, ma soprattutto un profilo del tipo “longtail”, ovvero coda lunga, che allunga lo sbalzo posteriore, sempre ai fini del supporto aerodinamico e della stabilità alle alte velocità.

Arriverà a 1.100 CV?

Al momento non sappiamo molto sulle caratteristiche tecniche di questo attesissimo modello, ma possiamo aspettarci un incremento di potenza che supera già i 1000 cavalli sulla “normale” SF90 che abbina un 4.0 V8 Biturbo da 780 cavalli ai 220 cavalli di potenza elettrica. La Ferrari vorrà superare le versioni da 1100 cavalli preparate da Novitec o Mansory?