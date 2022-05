Proprio quando pensavamo che la Ferrari SF90 Stradale fosse sfuggita al trattamento di Mansory, il tuner tedesco ha rilasciato il suo stravagante kit “F9XX”, sia per la SF90 Stradale che per la SF90 Spider.

Upgrade meccanico e prestazioni

A dare il via alle modifiche sono alcune novità al propulsore della supercar di Maranello. Mentre il V8 biturbo da 4,0 litri produce, di serie, 769 CV (senza considerare l’assistenza elettrica) dopo l’upgrade di Mansory quella cifra sale a 966 CV e 980 Nm. E se si tiene conto dei tre motori elettrici della supercar ibrida, si arriva fino a 1.084 CV. Mansory non ha specificato in dettaglio quali aggiornamenti del motore ha apportato alla Ferrari, ma afferma che ora può raggiungere i 100 km/h in 2,4 secondi e una velocità massima di 355 km/h.

Le novità estetiche della Mansory F9XX

Passiamo quindi all’estetica. Rispetto al look Mansory ha modificato la parte anteriore dell’SF90 con un nuovo paraurti, un nuovo splitter, nuove cornici delle prese d’aria e un cofano ridisegnato. Molti di questi componenti sono anche rifiniti in fibra di carbonio forgiata a vista.

A esaltare il design radicale della Mansory F9XX sono anche le prese d’aria sui passaruota anteriori e un set di ruote, con rifiniture in carbonio forgiato, da 21 pollici all’anteriore e 22 pollici al posteriore. Le modifiche estetiche continuano con le nuove minigonne laterali, prese d’aria laterali modificate e nuove calotte degli specchietti retrovisori esterni.

La parte posteriore è ancora più stravagante della parte anteriore. Per cominciare c’è una grande presa d’aria che aiuta ad alimentare il V8 con aria fresca attraverso un coperchio del motore in carbonio forgiato. Mansory ha anche sviluppato un grande alettone posteriore con piastre terminali incorporate nel paraurti posteriore che incorpora un diffusore esagerato e quattro terminali di scarico centrali.

Gli interni

A completare il nuovo look ci sono gli interni modificati che combinano la pelle nera con rifiniture in giallo. E per finire Mansory ha anche aggiunto della fibra di carbonio extra al volante e ha bagnato i pannelli delle portiere e i tappetini nello stesso giallo e nero dei sedili.