Ferrari Roma e F8 Tributo: tuning by Mansory

Pochi mesi fa Novitec aveva concluso il 2021 presentando la sua preparazione della Ferrari Roma, con un kit estetico discreto ma dotato di una maggiore dose di aggressività, supportata dalle modifiche all’elettronica per portare la potenza del V8 a 695 CV. Ora entra in scena un nuovo tuning della neo-arrivata della gamma Ferrari, questa volta firmato Mansory.

Ferrari Roma by Mansory

Il tuner tedesco ha realizzato un kit aerodinamico ed estetico in fibra di carbonio che cambia radicalmente l’immagine della Ferrari Roma, ora molto più radicale e sportiva. Nella parte anteriore la calandra sfoggia linee ridisegnate, mentre il paraurti appare completamente modificato, suddiviso in una parte centrale con due prese d’aria laterali sovradimensionate e dotate di alette laterali. Anche il cofano è completamente nuovo e realizzato in fibra di carbonio, con nuove prese d’aria integrate.

Di lato si fanno notare le nuove minigonne che sporgono dalla carrozzeria per abbinarsi alle ali laterali del paraurti, accompagnate da cerchi in alluminio forgiato in finitura nera da 21 pollici per l’asse anteriore e da 22 pollici per il posteriore, oltre alle calotte degli specchietti retrovisori in fibra di carbonio con finitura grigia. Anche al posteriore ci sono modifiche che si concentrano su un discreto spoiler diviso in tre parti e un vistoso diffusore posteriore in fibra di carbonio.

Dentro la Ferrari Roma di Mansory sfoggia nuovi rivestimenti in pelle a cui si abbinano inserti in fibra di carbonio, come quelli applicati al volante sportivo, una nuova pedaliera in alluminio e una nuova illuminazione ambientale installata nei pannelli delle porte.

Dal punto di vista meccanico Mansory ha ottimizzando l’elettronica della Ferrari Roma, tanto che il V8 che di serie eroga una potenza di 620 CV insieme a una coppia di 760 Nm ora eleva entrambe le cifre a 710 CV, con una coppia di 865 Nm. Grazie a questi nuovi numeri, la Ferrari Roma riesce ad accelerare fino a 100 km/h in soli 3,1 secondi e raggiungere una velocità massima di 332 km/h.

Ferrari F8 Tributo by Mansory

Insieme al Tuning dedicato alla Ferrari Roma, Mansory ha presentato anche un kit per la Ferrari F8 Tributo, disponibile sia per la coupé che per la Spider. Il pacchetto aerodinamico comprende appendici in fibra di carbonio, tra cui le minigonne laterali più grandi e il diffusore in stile racing.

Come sulla Roma, anche su questa Ferrari F8 Tributo Mansory ha montato cerchi in lega da 22 pollici personalizzabili con qualsiasi colore. In quanto a modifiche meccaniche il V8 ha ricevuto un corposo upgrade con un nuovo impianto di scarico e con la Mansory Performance PoweBox che ne eleva la potenza fino a 880 CV e 960 Nm.

Con queste modifiche la Ferrari F8 Tributio raggiungerebbe una velocità massima di 354 km/h con un’accelerazione 0-100 km/h di soli 2,6 secondi.