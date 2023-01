Ferrari brevetta una vera nota di scarico per le auto elettriche

Ferrari vuole dare un bel sound anche alle auto elettriche. La componente sonora ha una grande importanza sulle “rosse”. Quelle che Enzo Ferrari chiamava “musicalità meccaniche” svolgono un ruolo primario nella tela emotiva regalata da una sportiva del “cavallino rampante”. Purtroppo anche le GT e le supercar di Maranello diventeranno elettriche, quindi intrinsecamente silenziose.

Ferrari non si arrende al silenzio

La casa emiliana vuole continuare a regalare un suono coinvolgente alla clientela. Ecco perché ha depositato un brevetto, scovato da Carbuzz, relativo a un sistema che dovrebbe dare ai veicoli a batteria del marchio una “vera” nota di scarico. Gli uomini della Ferrari sanno bene quanto le melodie del motore siano appaganti in termini sensoriali e quanto le stesse aiutino ad avere il giusto feedback col veicolo. Per risolvere il problema, i tecnici di Maranello hanno pensato ad una soluzione che amplifica (e cambia) le “note” reali provenienti dai motori elettrici o da qualcos’altro.

Suono vivo per le elettriche

L’obiettivo è quello di associare ciò che sta accadendo fisicamente nella trasmissione al suono stesso, con cambi di toni e registri sonori simili a quelli regalati dalle vetture a scoppio. Il sound sarà correlato direttamente alle prestazioni del gruppo propulsore, come sulle supercar prodotte fino ad oggi, anche se con una fonte musicale diversa e meno romantica. Pare che dei test siano già stati effettuati con questa tecnologia sperimentale, destinata alle “rosse” a batteria del futuro.

Si creerà il giusto feeling?

Chi ha guidato in modo allegro un’auto elettrica sa quanto l’assenza delle note di scarico renda problematica la relazione col veicolo. Ferrari sta cercando di risolvere il problema, con una specifica ricetta. La casa di Maranello, a differenza di altri, non vuole piazzare degli altoparlanti capaci di produrre un suono esclusivamente simulato, ma punta a una connessione vera coi motori elettrici per ricavare un sound più genuino nelle dinamiche dei toni. Il risonatore sarà in grado di produrre la melodia più affine allo spirito e alla tradizione del marchio, senza hardware aggiuntivo.