Ferrari F12 tdf: all’asta uno spendido esemplare personalizzato

Realizzata tra il 2015 e il 2017 in una tiratura limitata di appena 799 esemplari, la Ferrari F12 tdf (Tour de France) è una delle supercar della Casa di Maranello più desiderata e ricercate dai collezionisti di tutto il mondo. Uno dei 299 esemplari assegnati al mercato degli Stati Uniti è sarà la protagonista indiscussa di una vendita all’incanto organizzata RM Sotheby’s che si svolgerà alla fine di questo mese in Arizona.

Ferrari F12 tdf: personalizzazioni uniche

L’esemplare in questione riporta il numero di telaio 224694, sfoggia una livrea esterna Rosso Scuderia, impreziosita da strips bianche e blu e vanta una serie di elementi in fibra di carbonio a vista. Tra questi ultimi segnaliamo: cofano motore, le scatole del filtro dell’aria, fendinebbia, cornici dei fari, piastre inferiori e ripiano. Le personalizzazioni esterne volute dall’attuale proprietario comprendono anche pinze dei freni di color oro che si intravedono dai cerchi in lega a dieci razze, a cui si aggiungono anche i proiettori adattivi AFS.

Ferrari F12 tdf: tripudio di pelle rossa per gli interni

Ammirando gli interni della vettura è possibile apprezzare i rivestimenti in pelle rossa con dettagli in nero per plancia e sedili: si tratta di un’opzione piuttosto insolita per questo modello, considerando che la maggior parte degli esemplari venduti vantava interni in Alcantara. Non manca inoltre un set completo di valide in tinta abbinata alla tinta degli interni. Dal punto di vista tecnologico, la vettura è equipaggiata con un sistema multimediale dotato della connettività per smartphone Apple CarPlay.

Venduta tagliandata e con gomme nuove

Dal punto di vista meccanico, la F12 tdf è spinta da un motore V12 aspirato da 6,3 litri che sprigiona 769 CV gestiti da una trasmissione a doppia frizione a sette marce e scaricati sulla trazione posteriore. La vettura è stata tagliandata dalla Ferrari di Rancho Mirage in California e nel luglio 2022 è stata dotata di quattro nuovi pneumatici Michelin Pilot Sport 4S.

Previsioni di vendita da record

Secondo le previsioni, questo esemplare potrebbe essere venduto all’asta tra 1,1 e 1,3 milioni di dollari, raggiungendo un vero e proprio record per una vettura del suo calibro.