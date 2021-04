Lancia Rally 037 prototipo all’asta a Milano con RM Sotheby’s

Il prototipo della Lancia Rally 037, ossia il primo esemplare della specie, sarà messo all’asta da RM Sotheby’s a Milano il prossimo 15 giugno. La vendita andrà in scena nella splendida cornice di Palazzo Serbelloni e si annuncia ricca di interesse, per la qualità dei lotti proposti. Il bolide da gara della casa torinese, datato 1980, sarà uno degli highlight della sessione. Al momento è difficile fare previsioni sul valore dell’eventuale aggiudicazione, ma non ci vuole molto a capire che saranno necessarie parecchie centinaia di migliaia di euro.

Originariamente di proprietà dell’Abarth, la Lancia 037 Prototipo è identificata dal numero di telaio SE036- 001. Questo gioiello ha avuto un ruolo fondamentale nella definizione delle forme in galleria del vento e nella messa a punto dinamica. Al suo posto guida si sono alternati piloti del calibro di Markku Alen, Adartico Vudafieri e Giorgio Pianta. Modificata negli anni e vestita con un abito Martini, ha recuperato le specifiche originali, anche sul piano motoristico, nelle mani del proprietario privato (il progettista Sergio Limone) che è subentrato allo Scorpione nel possesso del mezzo.

Lancia Rally 037: un modello glorioso

La Lancia Rally 037 rinverdì i fasti del marchio torinese nell’universo sportivo. Questa vettura aveva una grandissima agilità e si faceva valere sulle strade asfaltate, dove esprimeva al meglio il grande potenziale di cui godeva. Il suo 2 litri a quattro cilindri traeva energia da un compressore volumetrico sviluppato dall’Abarth. Lo chassis era estremamente semplice, mentre la carrozzeria profumava di Beta Montecarlo. In versione da gara colse numerose affermazioni, facendo suo il Mondiale Rally del 1983, categoria costruttori. A quella berlinetta a trazione posteriore fece seguito la Delta S4.