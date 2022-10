Ferrari SF90 Spider: tuning by Novitec

Novitec ha presentato il suo pacchetto di tuning per la Ferrari SF90 Stradale solo pochi mesi fa, e ora l’azienda specializzata in tuning delle super car di Maranello, tra le altre, sta proseguendo il progetto con un kit simile per la Ferrari SF90 Spider. Ciò include un bodykit in fibra di carbonio, un nuovo set di ruote da 21 pollici, sospensioni ribassate e un aumento di potenza per la configurazione ibrida plug-in.

Ferrari SF90 Spider by Novitec: body-kit in carbonio

Esteicamente il kit in fibra di carbonio di Novitec per il modello open-top del Cavallino è ripreso dalla Stradale. Include uno splitter anteriore più grande, alette in carbonio ai lati del paraurti anteriore, un nuovo rivestimento per la presa d’aria del cofano e la base del parabrezza, prese d’aria ispirate agli sport motoristici sui parafanghi anteriori, minigonne laterali aerodinamiche, uno spoiler prominente e un diffusore più grande. Il sintonizzatore offre molte opzioni per gli interni, inclusi i rivestimenti in pelle e Alcantara in qualsiasi colore desiderato.

Nuovi cerchi e assetto ribassato

La supercar è dotata di un set di cerchi in lega Novitec NF10 da 21 pollici creati con Vossen, sebbene siano disponibili anche altre opzioni su richiesta. Dalle foto ufficiali risulta evidente che la Ferrari SF90 Spider è stata, inoltre, ribassata. Novitec ha infatti dotato la vettura di nuove molle sportive, avvicinandola al suolo di 30 mm davanti e di 25 mm dietro, con un sistema di sollevamento anteriore che eleva l’avantreno di 40 mm per superare dossi o rampe di parcheggio.

Ferrari SF90 Spider by Novitec: upgrade meccanico

Il V8 biturbo da 4,0 litri ha ricevuto nuove mappe per iniezione, accensione e pressione di sovralimentazione elettronica, grazie a due moduli Novitec N-Tronic. La potenza è stata così aumentata di 107 CV e la coppia di 118 Nm. In combinazione con il trio di motori elettrici, la potenza complessiva raggiunta è di 1.094 CV, una manciata in più di cavalli rispetto rispetto allo standard di 986 CV della versione di serie.

Anche il sistema di scarico ottimizzato contribuisce all’aumento della potenza. Novitec ha aggiunto catalizzatori metallici personalizzati a 100 celle, placcatura in oro 999 per un migliore isolamento, valvole a farfalla a controllo attivo opzionali per un sound migliore e un set di tubi di scarico da 112 mm con finitura in carbonio.

Ferrari SF90 Spider by Novitec: le foto Guarda le altre 7 fotografie →

Prestazioni migliorate

Di conseguenza la Ferrari SF90 Spider messa a punto da Novitec accelera da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi e ha una velocità massima di oltre 340 km/h. Queste cifre sono leggermente migliorate rispetto al modello di serie e identiche all’SF90 Stradale di Novitec, nonostante il peso extra del meccanismo di apertura del tetto. Quest’ultimo incide solo sullo sprint 0-200 km/h che si completa in 6,5 secondi con la Spider, invece dei 6,3 secondi con la Stradale.