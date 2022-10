Novitec ha presentato il suo pacchetto di tuning per la Ferrari SF90 Stradale solo pochi mesi fa, e ora l’azienda specializzata in tuning delle super car di Maranello, tra le altre, sta proseguendo il progetto con un kit simile per la Ferrari SF90 Spider. Ciò include un bodykit in fibra di carbonio, un nuovo set di ruote da 21 pollici, sospensioni ribassate e un aumento di potenza per la configurazione ibrida plug-in.