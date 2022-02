Ferrari Purosangue: le foto rubate del nuovo SUV

L’attesissima e molto chiacchierata Ferrari Purosangue, primo SUV della Storia della Casa del Cavallino Rampante, si mostra in anteprima assoluta priva di qualsiasi camuffature, grazie ad alcune immagini “rubate” nella fabbrica di Maranello e diffuse in rete. La Purosangue immortalata nelle foto in questione è un esemplare pre-serie che ci offre una chiara idea sulle forme e le caratteristiche estetiche che caratterizzano la prima vettura a ruote alte del celebre costruttore italiano.

Design muscoloso

La Purosangue sfoggia un corpo vettura muscoloso e filante che riprende l’ultimo linguaggio stilistico della Casa di Maranello, visto anche sulla potentissima SF90 Stradale. Il baricentro rialzato, tipico dei crossover, si sposa alla perfezione con i parafanghi larghi e bombati, regalando una forte presenza scenica e un aspetto ben piantato al suolo. Il lungo cofano anteriore termina con un muso ben affilato ed impreziosito da luci LED sottili e da un grande paraurti dotato di tre grandi prese d’aria.

La vista posteriore sfoggia forme da coupé, con il lunotto di piccole dimensioni, molto inclinato e lambito nella parte superiore da un generoso spoiler. I fianchi posteriori estremamente larghi sono raggiunti dai doppi gruppi ottici dalla forma arrotondata e uniti in un unico elemento da una striscia led. Più in basso troviamo invece un enorme estrattore d’aria che ingloba i quattro scarichi, due per ogni lato.

Meccanica raffinata

Ancora avvolto nel mistero la parte tecnica della vettura, anche se sul tavolo ci sono molto opzione valide, a partire dal V6 ibrido plug-in utilizzato dalla nuova 296 GTB, passando per gli iconici V8 e V12 prodotti dalla Casa del Cavallino. Quel che è certo è che la Purosangue vanterà una lunghezza di circa cinque metri e sfrutterà una piattaforma in alluminio abbinata ad un motore istallato anteriormente e ad una trazione integrale in grado di trasferire in modo intelligente la coppia e la potenza dall’asse posteriore a entrambi gli assi.

Le avversarie

La Ferrari Purosangue si inserirà in un segmento sempre più ambito e appetitoso che non conosce crisi. Il primo SUV Ferrari se la vedrà con vetture potentissime e lussuose del calibro di Lamborghini Urus e Aston Martin DBX, ma per prezzo e prestigio anche con Bentley Bentayga e Rolls-Royce Cullinan. Ora non ci resta che attendere nuove informazioni in vista dell’atteso debutto fissato intorno al prossimo ottobre.