Ferrari J50: un esemplare in vendita a un prezzo milionario

Occasione imperdibile per i collezionisti che vogliono mettere in garage una Ferrari J50. La concessionaria di Tokyo del cavallino rampante propone in vendita uno dei dieci esemplari di questo modello, nato nel 2016 per celebrare i cinquant’anni di presenza del marchio nel mercato giapponese.

La richiesta è di 398 milioni di yen, pari a circa 3 milioni di euro. In cambio della spesa ci si potrà assicurare una supercar da sogno, firmata dal reparto Progetti Speciali della casa di Maranello. Il modello, per la sua eccellenza stilistica, ha vinto nel 2017 il “Red Hot best of the best”, grazie al design di Flavio Manzoni.

L’esito dei suoi intenti creativi è una roadster con tetto rigido asportabile che regala le emozioni di un sogno ad occhi aperti, frutto della migliore tradizione Made in Italy. Spettacolare la linea della Ferrari J50: cose del genere possono nascere solo nel Belpaese, dove il senso del gusto appartiene al DNA di ogni persona. I tratti muscolosi e avvolgenti vestono in modo attillato e sinuoso la meccanica, consegnando un look prezioso, dove il piglio atletico si coniuga all’eleganza.

Realizzata sulla base della 488 Spider, la Ferrari J50 è equipaggiata con una versione specifica del pluripremiato V8 da 3.9 litri, vincitore dell'”International Engine of the Year Award”, la cui potenza è stata portata a quota 690 cavalli, vigorosi come solo in Emilia Romagna sanno allevarli. Molto curata anche l’aerodinamica, tema che a Maranello sanno gestire nel migliore dei modi. Il risultato? Una miscela perfetta di estetica, funzionalità ed emozioni. L’esemplare in vendita, di colore nero Daytona, è offerto con servizio di manutenzione fino al 2026. Al suo attivo appena 692 chilometri.

Foto | Rosso Scuderia Official Ferrari Dealer