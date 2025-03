Quaranta per cento. È questa la sorprendente percentuale di clienti Ferrari sotto i 40 anni, un dato in forte crescita rispetto al 30% registrato appena un anno e mezzo fa. All’orizzonte, il marchio di Maranello si prepara a una rivoluzione con il lancio del suo primo modello completamente elettrico, fissato per ottobre 2025.

La casa automobilistica sta vivendo una significativa evoluzione demografica, come sottolineato dal CEO Benedetto Vigna. La capacità di combinare tradizione e innovazione senza intaccare l’esclusività del brand ha permesso alla Ferrari di attrarre una nuova generazione di acquirenti.

Strategia tripartita verso il futuro

La strategia produttiva del Cavallino Rampante si articola su tre fronti: motori a combustione interna, propulsori ibridi e tecnologia completamente elettrica. Questa diversificazione permette di rispondere alle richieste di un mercato in rapida evoluzione, mantenendo però l’identità unica del marchio.

Il debutto della prima auto elettrica della Ferrari, fissato per il 9 ottobre 2025, rappresenterà una pietra miliare nella storia dell’azienda. Questo modello sarà uno dei sei nuovi modelli 2025, evidenziando l’impegno di Ferrari nell’ampliare e innovare la propria gamma di vetture.

Radici italiane e sostenibilità

“Riteniamo che questa sia una delle scelte di cui andiamo più fieri,” ha dichiarato Vigna in merito al passaggio all’elettrico. La decisione di produrre il nuovo modello interamente in Italia ribadisce l’importanza delle radici e del patrimonio manifatturiero nazionale per il brand.

La sfida della sostenibilità viene affrontata con determinazione, integrando tecnologie eco-compatibili che non sacrificano le prestazioni e le emozioni di guida che hanno reso celebri le vetture di Maranello.

Un lusso che attrae i millennials

Il crescente interesse dei giovani clienti per le auto Ferrari riflette un cambiamento nelle preferenze del segmento luxury. Le nuove generazioni cercano un mix di heritage, prestazioni eccezionali e innovazione tecnologica.

Ferrari sembra aver trovato la formula vincente per conquistare questo pubblico esigente, mantenendo rigorosi controlli sulla produzione per garantire che ogni vettura continui a rappresentare un esclusivo oggetto del desiderio. In un panorama in trasformazione, il Cavallino Rampante dimostra di saper guardare al futuro rimanendo fedele alla propria essenza, consolidando la sua posizione di avanguardia nel settore delle supercar di lusso.