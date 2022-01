La Ferrari F12tdf di Kimi Raikkonen in vendita ad una cifra da capogiro

Nata come versione speciale della Ferrari F12 berlinetta, la F12 tdf è una supercar realizzata in soli 799 esemplari a partire dal 2015 e la sua sigla omaggia l’iconico “Tour de France automobile”, gara di durata che vide la Ferrari protagonista tra gli anni 1950 e 1960. Uno di questi preziosi esemplari è stato acquistato nel 2016 dall’Ex campione del Mondo di Formula Uno, Kimi Raikkonen, tra le altre cose anche ex pilota delle Scuderie Ferrari e Alfa Romeo.

In vendita a 2,4 milioni di euro

Il campione di F1, fresco di “pensione”, ha deciso di mettere in vendita la sua vettura ad un a cifra a dir poco da capogiro, ovvero 2,4 milioni di euro. La cifra richiesta da Raikkonen per la sua fiammante Ferrari F12 tdf non dipende soltanto dal fatto che sia appartenuta al celebre “Iceman” (soprannome di Kimi), ma anche per le sue particolari qualità tecniche, oltre che ovviamente per la sua tiratura limitata.

Tecnica raffinata

Rispetto alla F12 berlina da cui deriva, la “tdf” monta pneumatici anteriori maggiorati e una aerodinamica più raffinata grazie all’adozione di un nuovo spoiler frontale e alla differente collocazione dello spoiler posteriore (arretrato di 60 mm e alzato di 30 mm). Dal punto di vista tecnico e meccanico, questa speciale Ferrari può contare sul cosiddetto Passo Corto Virtuale (PCV): si tratta di un sistema che permette anche alle ruote posteriori di ruotare in curva, migliorando la stabilità della vettura.

Come se non bastasse, il V12 6.3 litri della F12 berlinetta, sulla tdf è stato potenziato fino a raggiungere la potenza di 780 CV, mentre la coppia massima si attesta sui 705 Nm. Ad accrescere ulteriormente il valore della vettura il numero 7 sul tetto e il logo di Raikkonen che impreziosisce la vista posteriore.