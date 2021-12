In vendita la Fiat 128 di Maradona

Diego Armando Maradona, il Pibe de Oro, se ci ha lasciato poco più di un anno fa, lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che amano il calcio. Alcuni dei suoi oggetti personali sono finiti recentemente all’asta, tra questi c’è anche la prima vettura che fu del fenomeno argentino: una Fiat 128 del 1982. L’auto è in vendita come rappresentazione virtuale NFT.

Storia del veicolo

La compatta torinese è stata la prima auto nuova del dieci di Villa Fiorito, regalatagli a Natale del 1982, nel momento in cui fu concretizzato il suo passaggio dal Boca Juniors al Barcellona. Questo modello, strada facendo, fece perdere le sue tracce almeno fino al 2003 quando venne ritrovato in un pollaio presso la città di Salto, nelle vicinanze di Buenos Aires (in Argentina), dal collezionista di auto Martin Varrone che da allora ne divenne anche il proprietario.

Attualmente la Fiat 128 è in vendita sotto forma di NFT (“Non Fungible Token”, cioè “gettone non trasferibile”), una sorta di rappresentazione artistica digitale all’interno di una blockchain. Ha un valore sia come criptovaluta sia come opera d’arte reale e, come nel caso di una rappresentazione artistica, può crescere e innalzare il proprio valore con il passare del tempo.

Un acquisto particolare

La cosa particolare è che nell’acquisto del token NFT sarà inserita anche la vera Fiat 128 che fu di proprietà di Diego Armando Maradona. Il voucher digitale sarà necessario come prova dell’originalità dell’auto e, secondo Infotechnology, l’iniziativa è stato comprovata dall’avvocato Matias Morla, ultimo manager del fenomeno argentino. Non potendo usare il nome e l’immagine del Pibe de Oro, il modello sarà messo in vendita come “El Primer Auto de D10S” (la prima auto di D10S). Una bella occasione per mettere le mani sopra a un oggetto che sicuramente acquisterà ancora più valore nel tempo, quando la leggenda di Maradona diverrà più grande di adesso.