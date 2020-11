Le auto di Maradona. Addio al pibe de oro

Di Junio Gulinelli mercoledì 25 novembre 2020

Ci lascia il mito del pallone. Lo ricordiamo a bordo dei suoi bolidi





Diego Armando Maradona, la cui scomparsa sta commuovendo tutto il mondo in queste ore, è sempre stato considerato un appassionato di auto di lusso, ma non è sempre stato così. Ha infatti apprezzato auto di praticamente tutti i generi e gradi, a partire da quella Fiat 128, la prima macchina a km 0 che la star ha comprato giocando al Boca, fino a una BMW i8.

Ecco le auto più iconiche possedute da Maradona nell’arco della sua vita:

Fiat Europa 128 CLS

La comprò il 24 dicembre 1982, prima di lasciare il Boca Campione per andare al Barcellona. La vendette due anni dopo, nel 1984 e la sua ultima traccia risale al 2009, quando è riapparsa a Salto, nella provincia di Buenos Aires.

Ferrari F355 Spider

Quando Maradona tornò al Boca nel 1995 chiese due Ferrari: quella volta erano le nuovissime F355 Spider, entrambe rosse, e comprate praticamente contemporaneamente.

La Ferrari nera di Maradona

Questa Ferrari ha una storia particolare. Maradona l’acquistò dopo essere stato campione del mondo con l'Argentina nel 1986. In quel periodo Diego chiese a Guillermo Coppola, allora rappresentante, una Ferrari nera. Nonostante il suo valore eccessivo (430mila dollari), Corrado Ferlaino, allora presidente del Napoli, la pagò per intero.

La Ferrari nera di Maradona è stata la seconda che la Casa di Maranello ha realizzato nel mondo, poiché a quel tempo le vetture del marchio erano solo rosse e la prima scura era stata creata per l'attore Sylvester Stallone.

Scania 360

Una settimana di ottobre Maradona cercò diversi stratagemmi per non parlare alla stampa: Il lunedì si presentò agli allenamenti a bordo di una Porsche, il martedì con una Mitsubishi Montero, la migliore 4x4 del momento; ma il mercoledì sorprese tutti con un camion Scania 360 blu, modello 113H, targa AZM 765.

Overcomer Hunta

Nella sua esperienza come vicepresidente alla Dynamo Bres,t in Bielorussia, Maraodna ricevette un veicolo militare anfibio, con carrozzeria in fibra di vetro, prodotto da Sohra Group chiamato Overcomer Hunta e progettato per viaggiare su qualsiasi terreno, inclusi neve, fango e acque profonde.

BMW i8 e Rolls Royce

Più recentemente il pibe de oro aveva infine mostrato il suo garage, dove erano parcheggiate la sportiva bavarese BMW i8 e una lussuosa Rolls Royce.