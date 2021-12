Fiat Punto GT: la versione natalizia di Garage Italia e Bauli

La Fiat Punto GT è stata una delle icone dei giovani appassionati di utilitarie sportive degli anni ’90, la versione cattiva e aggressiva di una delle auto più vendute in Europa. Quella versione specifica ha lasciato il segno, prendendo il testimone dalla Fiat Uno Turbo e rispettando quell’eredità in maniera egregia. Oggi, Garage Italia l’ha rispolverata per la sua creazione digitale a tema natalizio, infatti l’atelier milanese ha realizzato una livrea speciale che ricorda le festività di dicembre.

Tinta di rosa

Il nuovo abito della Punto GT è particolare e dipinto di rosa, in quella che è una vera e propria livrea dedicata al marchio Bauli, la famosa azienda veronese che produce dolci, famosa soprattutto per il suo pandoro. Il pacchetto è completato da speciali cerchi in lega che sembrano derivare dalla Lancia 037, mentre sopra al tetto c’è un box della Thule per il carico aggiuntivo. Quindi nessuna paura, i panettoni e i pandori verranno consegnati per Natale con grande fretta, grazie a una vettura che sembra essere il mezzo migliore per delle consegne rapide.

Progetti particolari

La Punto GT di Bauli non è la prima operazione virtuale che è stata portata avanti da Garage Italia negli ultimi tempi, infatti sono tantissimi i lavori di questo tipo che sono stati sviluppati dall’atelier milanese. Le auto virtuali sono diventate un altro dei capisaldi del marchio italiano, tanto che vengono pubblicate sui propri canali social per pubblicizzare la propria attività, con grande successo.

Per altri modelli, come la Fiat Panda e la Datsun 240Z, sono stati realizzati dei veri e propri configuratori online per la gioia dei moltissimi appassionati. Tutto ciò è necessario non solo a mettere in mostra la creatività dell’azienda, ma soprattutto a comunicare le potenzialità offerte a partner e clienti nella realizzazione di progetti su misura. Una strategia di marketing ben ponderata.