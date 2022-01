In vendita la Mercedes C63 Wagon di Michael Schumacher

Probabilmente non stiamo parlando della vettura più esotica e appariscente appartenuta a Michael Schumacher, il sette volte campione del mondo di Formula 1, ma questa Mercedes C63 Wagon ha il fascino della storia sulle sue spalle. Attualmente è in vendita presso la casa d’aste Bonhams, che l’ha acquisita di recente, dopo che è passata tra le mani di diversi proprietari che l’hanno usata per un totale di circa 152.000 chilometri. La vettura è del 2010 ed è stimata 50.000 euro, ma il suo valore potrebbe salire ulteriormente e raggiungere anche il doppio.

Storia

Michael Schumacher la ricevette come auto aziendale una volta approdato alla scuderia Mercedes di Formula 1, nel suo rientro nelle corse nel 2010. Il tedesco l’ha usata per circa sei mesi, poi successivamente l’ha venduta. Adesso, dopo una serie di altri proprietari, è finita a Bonhams. Chi l’ha posseduta, tuttavia, l’ha tenuta bene e l’auto è quasi perfetta sia a livello meccanico che estetico. Sono stati eseguiti tutti i tagliandi presso canali ufficiali e possiede tutta la documentazione del caso.

Gli unici appunti che si possono fare riguardano i fari che sono leggermente opacizzati e la fascia anteriore mostra alcuni piccoli graffi sul trasparente della vernice. Nell’abitacolo, invece, la pelle del sedile del guidatore inizia a soffrire il peso degli anni. Tutti comunque problemi di poco conto, specie a fronte di ciò che sta sotto al cofano, ovvero sia il possente 6.2L V8 a 32 valvole con 457 CV e 600 Nm di coppia. Il cambio è automatico a sette rapporti, mentre la potenza è scaricata a terra dalle ruote posteriori. L’accelerazione è brutale, tanto che l’0-100 km/h si effettuata in 4 secondi netti.

Previsioni

La casa d’aste l’ha messa in vendita a 50.000 euro, ma viste le buone condizioni, il suo essere una wagon con un motore 8 cilindri e soprattutto il legame stretto con Michael Schumacher, non è da escludere che il prezzo finale possa schizzare molto più in alto, raggiungendo anche i 100.000 euro. Vedremo se ci saranno delle sorprese al riguardo.