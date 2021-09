Subaru Impreza STI: in vendita l’esemplare di Colin McRae

Colin McRae è un nome che è collocato nella leggenda del motorsport, un pilota che ha saputo scrivere pagine incredibili nel mondo dei rally, vincendo un titolo mondiale nel 1995 con la Subaru Impreza. Il binomio tra la vettura nipponica e il compianto pilota scozzese è uno dei più belli del mondo sportivo a quattro ruote, sicuramente uno dei più iconici. Per chi dispone di una bella somma di capitali, ha una grande passione e vuole portarsi a casa un “giocattolo” di tutto rispetto, può scegliere di acquistare una Subaru Impreza STI di Colin McRae, restaurata e tirata a lucido. Un’occasione irripetibile.

In vendita

Nella concessionaria Ruote Da Sogno di Reggio Emilia è in vendita una Subaru Impreza del 1993, che è stata tra le mani del celebre pilota scozzese. La livrea è quella passata alla storia con la denominazione 555 dettata dallo sponsor dell’epoca e dalla relativa decalcomania visibile anche nell’esemplare in vendita. Per chi non lo sapesse, si tratta di un modello longevo dato che la configurazione meccanica ed estetica è stata conservata fino al 1996 quando il team giapponese decise di affidarsi ad una nuova versione a 2 porte.

La storia dell’esemplare

Per quanto riguarda la storia dell’esemplare, questa è una delle sole tre Subaru Impreza ad aver conservato l’abbinamento originale tra targa e telaio. I telai delle altre auto, invece, sono stati rivenduti ad altri team e ritargati e, per questa ragione, è quasi impossibile ricostruire la cronologia e la storia del singolo modello. Cosa che non accade con questo esemplare sito in Italia.

L’auto è stata usata da McRae durante i test nel Rally di Svezia, poi successivamente è stata restaurata e riportata alla configurazione originaria. Il prezzo non è stato comunicato e si può solo sapere in trattativa riservata, tuttavia non dovrebbe essere inferiore ai 230.000 euro, basandosi per analogia su quanto accaduto con esemplari simili negli scorsi anni.