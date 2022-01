Ferrari Enzo: distrutto in Olanda uno dei soli 400 esemplari

La Ferrari Enzo è una delle hypercar per eccellenza, un’auto rara e preziosa, come poche altre anche nella ricca storia del Cavallino Rampante. Al mondo ne esistono solamente 400 esemplari, per cui incontrarne una è davvero difficile. A maggior ragione è un duro colpo per gli appassionati, sapere e vedere che uno di quei pochi esemplari è stato protagonista di un terribile incidente in Olanda.

L’auto ha sbandato ed è finita fuori strada, urtando con vari ostacoli. Il conducente, per fortuna, è uscito senza troppe complicazioni, mentre per quanto riguarda la Ferrari non si sa bene se potrà essere riparata oppure no.

La dinamica dell’incidente

Le immagini di questo violento sinistro sono state pubblicate sul profilo instagram Jeffrey De Ruiter Photography, mentre sul forum FerrariChat è stata ricostruita la dinamica del fatto, tenendo conto delle testimonianze delle persone presenti sul luogo. L’incidente si è verificato a Baarn, all’incirca a una quarantina di chilometri da Amsterdam.

Secondo quanto diffuso, dopo aver lasciato l’autostrada N221, la Ferrari Enzo avrebbe perso aderenza sull’asfalto viscido e freddo andando a finire contro un albero dal lato del passeggero. Entrambe le ruote dal lato destro sono state sbalzate via, mentre i paraurti sono danneggiati e gli airbag sono scoppiati.

Un futuro incerto

Gli appassionati di FerrariChat ipotizzano che al volante della Enzo non ci fosse direttamente il suo legittimo proprietario, ma che ci fosse un meccanico della concessionaria Ferrari di Hilversum. Non è da escludere che la fuori serie del Cavallino fosse in fase di collaudo visto che sul luogo dell’incidente sono state ritrovate delle targhe prova.

Adesso, il domani di questa Ferrari sembra essere incerto e decisamente a rischio. Se tenuta in condizioni ottimali e a fronte di un basso chilometraggio, la supercar può superare facilmente avere un valore di 2-3 milioni di euro. Bisogna capire, adesso, se ci sono le possibilità – compresi i pezzi di ricambio – per ripristinare lo stato originale di questa Ferrari Enzo.