Ferrari Enzo e F50, due rari esemplari “giallo Modena” in vendita in UK

La Ferrari F50 e la sua erede, la Enzo, sono due tra le supercar “moderne” più rare e preziose della storia del Cavallino rampante. I due esemplari, entrambi personalizzati con una livrea color “Giallo Modena”, sono stati messi in vendita da DK Engineering, celebre dealer della Gran Bretagna specializzato in auto esotiche.

Ferrari F50

Secondo le informazioni diramate dalla concessionaria britannica, la Ferrari F50 in vendita è uno dei 31 esemplari verniciati in Giallo Modena. Venduta al suo primo proprietario in Svizzera, la Supercar della Casa di Maranello è rimasta in terra elvetica fino al 2008, anno in cui è stata importata nel Regno Unito dove è rimasta fino ad oggi conservata in un garage. Ricordiamo che dal punto di vista meccanico la F5 è spinta da V12 derivato dalla Formula 1 in grado di sviluppare la bellezza di 512 CV. La vettura vanta all’attivo appena 12.500 km e di recente ha ricevuto un tagliando completo, comprensivo dell’installazione di nuovi serbatoi per il carburante.

Ferrari Enzo

Per quanto riguarda la Enzo, l’esemplare messo in vendita in Gran Bretagna è uno dei soli 37 realizzati in Giallo Modena. La vettura sfoggia ruote in lega color argento, mentre gli interni sono rivestiti in pelle con cuciture a forma di diamante. Cuciture in contrasto di colore giallo impreziosiscono invece il volante, la leva del freno a mano, il cielo e il vano portaoggetti. L’auto è rimasta nella collezione del primo acquirente per circa due anni prima di essere acquisita dal suo attuale proprietario nell’agosto 2020. È stata oggetto di un restauro che le ha restituito ali standard da concorso e viene venduta con un chilometraggio di appena 15.900 km.

Trattative riservate

Come spesso accade per auto di questo calibro, il prezzo di vendita di entrambe queste due Ferrari di colore giallo al momento rimane un mistero, questo perché il dealer vuole avviare con i possibili acquirenti delle trattative strettamente riservate. Con ogni probabilità, il costo di entrambe le vetture potrebbe raggiungere tranquillamente un valore di circa 4 milioni di euro