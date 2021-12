Ferrari contro Lamborghini: il crash durante l’esercizio di guida [Video]

Il driver di una Ferrari F430, durante un’esercitazione su pista bagnata, messa in atto in una grande area di parcheggio convertita a campo operativo, perde il controllo della “rossa” e colpisce una Lamborghini Gallardo, in sosta nel particolare scenario ambientale. L’impatto produce seri danni alle due supercar italiane, i cui proprietari dovranno privarsi per qualche settimana dei preziosi modelli, a causa dei tempi imposti dalle riparazioni. Difficile quantificare con precisione i danni, ma si tratta di diverse migliaia di euro.

Nel video possiamo ammirare le diverse fasi dell’incidente, prodotto da una perdita di aderenza sul fondo bagnato. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma la paura è stata tanta. Il filmato ci impone di riflettere sul dovere di essere molto prudenti sulle superfici a scarsa aderenza, dove eventuali (e possibili) perdite di grip diventano particolarmente difficili da recuperare, a meno di non essere degli assi del volante.

Per fortuna, in questo caso il contatto è finito senza feriti. Gli unici danni riguardano la Ferrari F430 e la Lamborghini Gallardo, ma sono riparabili. A rendere meno rischioso l’incidente ci ha pensato lo scenario in cui è avvenuto, controllato e privo di altri veicoli. Immaginate, invece, cosa sarebbe potuto succedere in ambito urbano o su una strada molto trafficata.