Accelera e si schianta con la McLaren 720S a Dubai[Video]

Brutto crash, per una McLaren 720S, sulle strade di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il tizio al volante della supercar di Woking procede a ritmo spedito, mettendosi alle spalle le altre auto. La sua posizione di guida non è ottimale: questo fa immaginare un feeling mediocre con le tecniche di guida.

A un certo punto dell’azione, il tizio osa più del dovuto col pedale del gas, perdendo il controllo del mezzo. L’urto è violento, ma la struttura della sportiva inglese ha retto bene il colpo. Speriamo che l’uomo al volante ed altri automobilisti eventualmente coinvolti non si siano fatti male. Le immagini restituiscono solo in parte la dinamica dell’incidente.

Ricordiamo che la McLaren 720S ha un telaio monoscocca in fibra di carbonio. La spinta fa capo a un motore V8 biturbo da 4.0 litri, che eroga 720 cavalli di potenza massima. Questo spiega la cifra presente nella sigla. I dati prestazionali non hanno bisogno di commenti, perché parlano da soli: 0-100 km/h in 2.8 secondi, 0-200 km/h in 7.8 secondi, velocità massima di 341 km/h. A voi il video.

Fonte | Supercar.fails