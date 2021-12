Fa esplodere la Tesla dopo aver saputo il prezzo della batteria nuova [Video]

Il proprietario di una Tesla Model S del 2013, deluso dalla sua auto, ha deciso di farla saltare in aria. Il video è stato pubblicato sul web, perché in era social sembra che tutto debba essere plateale. La clip ha trovato spazio nel canale YouTube finlandese di Pommijätkät. Qui, in poco tempo, si è avvicinata al milione di visualizzazioni.

Scorrendo i fotogrammi si ascolta il proprietario mentre spiega le ragioni del suo gesto. In base al racconto, pare che la Tesla Model S gli abbia procurato negli ultimi tempi una serie di problemi, che lo hanno costretto a farsi trascinare in un centro assistenza della casa di Palo Alto. Da qui sarebbe giunta una notizia a lui sgradita: la necessità di un nuovo pacco batteria, dal costo di circa 20mila euro. A quel punto il tizio ha deciso di rinunciare all’intervento.

Nella sua mente è balenata invece l’idea di far saltare in aria l’auto, in modo scenografico, come nel set di un film. Forse con l’obiettivo di mettere a segno delle buone entrate pubblicitarie, oppure solamente per togliersi un sassolino dalla scarpa.

Solo lui conosce le reali motivazioni del gesto. Sulla scena, prima dell’esplosione, è giunto un piccolo elicottero, che ha lanciato dall’alto un pupazzo con le sembianze di Elon Musk, poi collocato al posto guida della Tesla Model S destinata alla distruzione. Per il botto sono stati usati 30 chilogrammi di dinamite. A voi il filmato.