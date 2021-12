Spaventoso incidente in autostrada: il tamponamento multiplo è inevitabile [Video]

Un video mostra uno spaventoso incidente multiplo che si è consumato in California, alla fine del mese scorso. All’inizio del filmato si vede una vecchia Nissan Altima ferma sull’autostrada. Si notano dei danni alla ruota anteriore destra. Pare che il veicolo sia stato coinvolto in una collisione, ma purtroppo il peggio deve ancora arrivare.

Il conducente è attorno all’auto, ma stranamente nessuna luce di emergenza è stata attivata e nessun triangolo è stato collocato a protezione degli altri. L’autore del video ha cercato di sopperire, con un riflettore puntato sull’auto giapponese, sperando in tal modo di scongiurare il peggio. Nonostante il nobile gesto, il tizio non è riuscito nell’impresa, perché in pochi minuti si consumano diversi contatti, anche ad andatura piuttosto sostenuta.

Un automobilista in transito evita all’ultimo l’ostacolo, ma si schianta più avanti. Il bilancio è di 6 auto coinvolte. Pare che la maggior parte delle persone a bordo siano uscite incolumi. Due persone, però, sono state condotte in ospedale. La loro salvezza è ciò che più ci sta a cuore.