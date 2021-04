Ferrari 812 VS: il debutto sarà il prossimo 5 maggio?

Per il prossimo 5 maggio dovrebbe essere in programma il debutto ufficiale della nuova Ferrari 812 VS, acronimo di Versione Speciale in chiave ancora più sportiva. Lo ha dichiarato l’utente Marcel Massini – storico della Casa di Maranello – nel forum Ferrari Chat, il quale ha menzionato anche la data del 21 aprile della presentazione in anteprima mondiale della nuova supercar del Cavallino Rampante per la clientela vip selezionata.

865 CV di potenza per il V12 aspirato

Stando alle indiscrezioni che circolano da tempo online, la nuova Ferrari 812 VS sarà più prestante, più leggera e più aerodinamica dell’attuale Superfast da 800 CV di potenza, 340 km/h di velocità massima e 2,9 secondi per lo spunto 0-100 km/h in accelerazione. Infatti, la vettura potrebbe essere equipaggiata con il motore a benzina 6.5 V12 da 865 CV di potenza, non sovralimentato e tantomeno elettrificato. Esteticamente, invece, dovrebbe essere riconoscibile per le tre prese d’aria sui parafanghi posteriori, le minigonne laterali maggiorate, lo spoiler posteriore leggermente accentuato e i cerchi in fibra di carbonio.

Sarà anche Aperta?

Non è ancora chiaro se la nuova supercar del costruttore modenese sarà proposta come Ferrari 812 VS, in quanto sarebbero al vaglio le denominazioni 812 GTO, 812 Daytona e 812 Imola. La variante coupé sarà prodotta in 899 o 999 esemplari, con la serie limitata maggiore rispetto alle precedenti Ferrari 599 GTO e F12tdf prodotte rispettivamente in 599 e 799 unità. Inoltre, potrebbe essere disponibile anche nella configurazione Aperta come ‘alter ego’ della 812 GTS, prodotta in soli 499 esemplari. Successivamente, invece, non è esclusa la Ferrari 812XX esclusivamente ad uso pista.